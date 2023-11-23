Безопасности в Европе угрожает агрессивная война России против Украины, – глава МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг назвал причину, по которой создала угрозу европейской безопасности. По словам главы австрийского МИДа, опасность происходит от агрессивной войны, которую начала Россия в Украине.

Шалленберг подчеркнул, что очень важно иметь единство и сплоченность Евросоюза по вопросу войны против Украины. Он ведь этого напрямую зависит мир во всей Европе.

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В МИД Австрии высказались о войне в Украине и безопасности в Европе

Шалленберг подчеркнул, что все в Европе хотят мира, а люди в Украине больше всего. Однако, по словам министра, все это лежит в руках только одного человека – Владимира Путина.

Он может окончить войну уже завтра. Если он это сделает, война закончится,

– сказал глава австрийского МИД.

В то же время он подчеркнул, что если Украина перестанет воевать, то с ней будет покончено. Также министр подчеркнул, что не может быть "никаких переговоров по Украине без Украины".

Шалленберг также заверил, что Европейский Союз единственный в вопросе того, что наибольшую опасность для объединения представляет агрессивная российская война. Он подчеркнул, что консенсус в этом вопросе был величайшим достижением и активом ЕС.

"И я считаю, что мы делаем все правильно и должны работать над тем, чтобы это единство и сплоченность сохранялись и в будущем", – отметил он.

В заключение министр сказал, что ЕС нужно осознавать, что "за нами наблюдают на международном уровне". Поэтому позиция западного мира также "очень сильно зависит от нашего поведения в этом вопросе".

Ранее глава МИД Австрии защитил Россию в ОБСЕ.