Шалленберг підкреслив, що дуже важливо мати єдність і згуртованість Євросоюзу щодо питання війни проти України. Адже він цього прямо залежить мир у всій Європі.

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У МЗС Австрії висловилися про війну в Україні й безпеку в Європі

Шалленберг наголосив, що всі в Європі хочуть миру, а люди в Україні – найбільше. Однак, за словами міністра, все це лежить в руках лише однієї людини – Владіміра Путіна.

Він може закінчити війну вже завтра. Якщо він це зробить, війна закінчиться,

– сказав глава австрійського МЗС.

Водночас він наголосив, що якщо Україна припинить воювати, то з нею буде покінчено. Також міністр наголосив, що не може бути "жодних переговорів щодо України без України".

Шалленберг також запевнив, що Європейський Союз єдиний у питанні того, що найбільшу небезпеку для об'єднання наразі становить агресивна російська війна. Він підкреслив, що консенсус у цьому питанні був найбільшим досягненням і активом ЄС.

"І я вважаю, що ми робимо все правильно і повинні працювати над тим, щоб ця єдність і згуртованість зберігалася й у майбутньому", – зауважив він.

Наостанок міністр сказав, що ЄС треба усвідомлювати, що "за нами спостерігають на міжнародному рівні". Тому позиція західного світу також "дуже сильно залежить від нашої поведінки в цьому питанні".

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