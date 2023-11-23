Шалленберг підкреслив, що дуже важливо мати єдність і згуртованість Євросоюзу щодо питання війни проти України. Адже він цього прямо залежить мир у всій Європі.
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У МЗС Австрії висловилися про війну в Україні й безпеку в Європі
Шалленберг наголосив, що всі в Європі хочуть миру, а люди в Україні – найбільше. Однак, за словами міністра, все це лежить в руках лише однієї людини – Владіміра Путіна.
Він може закінчити війну вже завтра. Якщо він це зробить, війна закінчиться,
– сказав глава австрійського МЗС.
Водночас він наголосив, що якщо Україна припинить воювати, то з нею буде покінчено. Також міністр наголосив, що не може бути "жодних переговорів щодо України без України".
Шалленберг також запевнив, що Європейський Союз єдиний у питанні того, що найбільшу небезпеку для об'єднання наразі становить агресивна російська війна. Він підкреслив, що консенсус у цьому питанні був найбільшим досягненням і активом ЄС.
"І я вважаю, що ми робимо все правильно і повинні працювати над тим, щоб ця єдність і згуртованість зберігалася й у майбутньому", – зауважив він.
Наостанок міністр сказав, що ЄС треба усвідомлювати, що "за нами спостерігають на міжнародному рівні". Тому позиція західного світу також "дуже сильно залежить від нашої поведінки в цьому питанні".
Раніше глава МЗС Австрії захистив Росію в ОБСЄ
- Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг наголосив, що вважає правильним той факт, що Росію запросили на зустріч країн-членів ОБСЄ. За словами глави австрійського МЗС, повноцінні переговори буцімто не вдасться провести без участі російського представника.
- Австрійський дипломат також заявив, що він особисто готовий спілкуватися з представником країни-агресорки. Таким чином він продовжив гнути лінію про те, що Європі "не слід повністю розривати відносини з Росією".
- Раніше Шалленберг заявляв, що Росія "цінна" для Європи. Тому повний розрив зв'язків з країною-агресоркою у всіх сферах нібито ілюзорний.