"Он понимает только язык силы": фон дер Ляйен объяснила, почему ЕС должен мощно ответить Путину
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы. Она считает, что результат войны в Украине может определить будущее ЕС.
Об этом президент Еврокомиссии сообщила во время выступления в Европарламенте, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Фон дер Ляйен говорит, что Путин ошибся, когда думал, что Европа не поможет Украине отстаивать демократию и независимость.
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Война в Украине может повлиять на будущее Европы
Президент Еврокомиссии отмечает, что Путин также ошибся, когда ожидал, что помощь от США не наберет голосов в Конгрессе.
Во время дебатов о 20-летии с последней крупнейшей волны расширения ЕС, президент Фон дер Ляйен заявила, что война в Украине может повлиять на будущее Европы.
То, что происходит в Украине, навсегда определит будущее нашего Союза. Победа Путина не только изменит карту, не только скроет лицо украинской нации, но и изменит ход европейской истории. Наш Союз уже никогда не будет таким, как прежде,
– сказала президент Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен отмечает, что Украина ежедневно платит самую высокую цену за российскую агрессию. Она призвала стоять вместе с Украиной и поддерживать ее в евроинтеграции. Кроме того, руководительница Еврокомиссии просит предоставить мощный ответ Путину.
"Есть только один способ противостоять этому. Есть только один язык, который понимает Путин. А именно: предоставление Украине средств для защиты", – добавила она.
Военная помощь для Украины: последние новости
- Сенат США поддержал решение о выделении военной помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Планируется, что Джо Байден подпишет этот закон 24 апреля и выступит с речью к нации.
- Пока что не разглашается, что конкретно будет в военном пакете помощи от США. В Белом доме отмечают необходимость укрепления противовоздушной обороны Украины, включая ракетно-перехватывающие системы, а также большее количество артиллерии.
- Правительство Великобритании также не осталось в стороне и анонсировало предоставление Украине крупнейшего в истории пакета военной помощи, который будет включать боеприпасы, беспилотники и средства противовоздушной обороны. Кроме этого, планируется поставка 1600 ударных и противовоздушных ракет, более 400 единиц техники, а также морские пушки, лодки и водолазные катера.