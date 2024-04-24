"Он понимает только язык силы": фон дер Ляйен объяснила, почему ЕС должен мощно ответить Путину

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы. Она считает, что результат войны в Украине может определить будущее ЕС.

Об этом президент Еврокомиссии сообщила во время выступления в Европарламенте, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Фон дер Ляйен говорит, что Путин ошибся, когда думал, что Европа не поможет Украине отстаивать демократию и независимость.

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Война в Украине может повлиять на будущее Европы

Президент Еврокомиссии отмечает, что Путин также ошибся, когда ожидал, что помощь от США не наберет голосов в Конгрессе.

Во время дебатов о 20-летии с последней крупнейшей волны расширения ЕС, президент Фон дер Ляйен заявила, что война в Украине может повлиять на будущее Европы.

То, что происходит в Украине, навсегда определит будущее нашего Союза. Победа Путина не только изменит карту, не только скроет лицо украинской нации, но и изменит ход европейской истории. Наш Союз уже никогда не будет таким, как прежде,

– сказала президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отмечает, что Украина ежедневно платит самую высокую цену за российскую агрессию. Она призвала стоять вместе с Украиной и поддерживать ее в евроинтеграции. Кроме того, руководительница Еврокомиссии просит предоставить мощный ответ Путину.

"Есть только один способ противостоять этому. Есть только один язык, который понимает Путин. А именно: предоставление Украине средств для защиты", – добавила она.

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