Уже второй иранский беспилотник нашли в Украине: он взорвался под Никополем

В мире можно сосчитать по пальцам государства, которые помогают россии. Одним из таких является Иран.

Ранее сообщалось, что Иран продал россии свои беспилотники, но официально агрессор об этом не заявлял. Доказательства того, что это правда, уже появились.

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Иранские беспилотники на войне в Украине

Наши правоохранители уже второй раз задокументировали, что российская армия использует иранские БпЛА. В частности, в Никополе Днепропетровской области обнаружили остатки БпЛА Shahed-136 (по российской маркировке – "Герань-2").



Сбитый иранский дрон / Фото Нацполиции

БпЛА можно идентифицировать по иранскому двигателю Mado M550. Он обычно остается невредимым после взрыва.



Такой же дрон заметили в 2021 году в Йемене / Фото Нацполиции

В чем опасность иранских беспилотников

Эксперты сообщали, что неизвестно, как сложно нашим воинам будет сбивать иранские беспилотники. Информации о боевом применении этого вида БпЛА крайне мало, поэтому ВСУ придется приобретать эти знания исключительно на практике. По данным СМИ, российские оккупанты заказали у Ирана 1 000 беспилотников.

Из-за санкций россия не может в достаточном количестве пополнить свои потери в технике. Поэтому страна-агрессор вынуждена искать альтернативу отечественному оружию за границей. Это делають с помощью стран, которые также под санкциями.

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