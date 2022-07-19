Не могут интенсивно наступать, – военный эксперт оценил силы россиян на Донбассе

Бои на фронте войны россии против Украины не утихают. На Донбасском плацдарме оккупанты пытаются продвигаться в сторону Северска и Бахмута.

Наступательный потенциал россиян уменьшается с каждым днем

Однако подобные действия врага постоянно блокируют Вооруженные Силы Украины. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, в направлении Славянска оккупанты сейчас находятся буквально в анабиозе. У них есть большое количество бронетанковых подразделений, сил и средств. Но в противовес этому именно там расположена одна из самых плотных противотанковых оборон ВСУ.

Следовательно, россияне не могут интенсивно наступать, а лишь обстреливают все населенные пункты в зоне досягаемости ствольной и реактивной артиллерией.

Сейчас мы можем сказать о том, что их наступательный потенциал с каждым днем нивелируется все больше и больше,

– убежден Коваленко.

Он отметил, что захватчики все еще могут наступать на отдельном фронте – примерно в 30 километров, но это наступление будет совсем другой категории и другой интенсивности, чем это было в Лисичанске или Северодонецке.

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Актуальная ситуация на поле боя: коротко