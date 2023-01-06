Война в Украине не закончится, пока будет жить Путин, но есть нюанс

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов рассказал западным журналистам, что Владимир Путин болен раком и может вскоре умереть. Буданов убеждает, что располагает этой информацией от источников, близких к российскому президенту.

Путин будет продолжать войну до конца своей жизни

Раньше о состоянии здоровья агрессора говорили представители разведывательной службы Дании. Они, правда, не говорили, что у Путина сейчас онкология, но подчеркивали, что он мог лечиться от рака. Сейчас агрессор якобы страдает от невыносимой боли, которая связана с неизвестными хроническими заболеваниями.

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По мнению разведчиков из Дании, болезнь и медикаменты могут реально влиять на одобрение решений. В частности, и решение о начале войны с Украиной.

Буданов считает, что Путин сначала потерпит поражение в войне с Украиной, а потом уже умрет. Об этом, конечно, сейчас очень сложно судить, но в одном я уверен точно – в продолжении войны с Украиной Путин лично заинтересован.

Россия не остановится после проигрыша в войне

Он постарается продолжать ее столько, сколько будет президентом России. То есть – до конца жизни. Если прогнозы главного украинского разведчика оправдаются, и Путин действительно покинет этот мир в 2023 году, то война закончится. Новое российское руководство будет искать другие пути для того, чтобы оставить Украину в российской сфере влияния, даже если оно будет состоять из представителей федеральной службы безопасности.

Война в Украине будет продолжаться столько, сколько Путин будет руководить Россией. Даже если представить, что Путин через 5 лет будет праздновать свое 75-летие, то конфликт с Украиной и дальше будет продолжаться. Он его не остановит. Конечно, агрессор может потерпеть поражение в этом конфликте, ведь у ВСУ есть все шансы выбить врага с территории нашей страны.

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Однако война после этого не закончится. Не будет никаких договоренностей с Россией. Путин не пойдет ни на какие компромиссы. В России будут говорить, что так называемые "украинские нацисты" захватили российскую территорию, и Россия должна готовиться к ее освобождению.

Новые волны мобилизации будут продолжаться, а Путин будет искать договоренности с Ираном или Северной Кореей о поставках новых вооружений. Украину будут обстреливать ракетами, чтобы разрушить ее инфраструктуру.

Все это будет продолжаться так, как будто никакого поражения российской армии на поле боя не было. У Путина просто нет иного выхода. Вопрос не в том, может ли он выиграть войну с Украиной – я считаю, что не может, – а в том, что прекращение войны с Украиной – это и есть реальное политическое поражение российского президента. Именно прекращение войны может привести к физической смерти Путина и потере власти.

Путин стал заложником своих решений

Нельзя себе представить, что Путин сначала проиграет эту войну, а потом умрет или погибнет от мятежников. Нет. Можно себе представить, что Путин прекратит войну с Украиной, и это станет его последним часом на должности президента России. Путин это понимает лучше, чем западные лидеры, которые думают, что агрессору нужно "сохранить лицо".

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Путин видит, что общество поддерживает его агрессивную политику. Он осознает, что российская элита остается верной именно до того момента, пока он не прекратит войну. Поэтому не только украинцы стали заложниками этих преступных и агрессивных действий диктатора. Путин сам стал заложником собственных решений.

Будем надеяться, что прогнозы Буданова правильные, и Путин действительно может умереть до конца этого года.

Если Путин умрет, у нас будет окно возможностей на 5 – 10 лет до начала новой агрессии России против Украины, какой бы ни была власть после Путина. Если Украина не воспользуется этим окном, то через 10 лет начнется еще более жестокая и изнурительная война. Надеюсь, что в этот раз украинское общество не будет таким недальновидным и инфантильным, как в предыдущие 30 лет.