Ночная тревога, Россия может быть причастна к взрыву в турецком порту: хронология 531 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 531 день. Россия продолжает терроризировать мирное население.

О главных событиях 8 августа, военных преступлениях оккупантов и борьбе украинцев против агрессора рассказывает 24 Канал.

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