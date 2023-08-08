Ночная тревога, Россия может быть причастна к взрыву в турецком порту: хронология 531 дня войны
8 августа 2023, 06:27Читати новину українською
Полномасштабная война в Украине длится уже 531 день. Россия продолжает терроризировать мирное население.
О главных событиях 8 августа, военных преступлениях оккупантов и борьбе украинцев против агрессора рассказывает 24 Канал.
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