Как правильно общаться с ветеранами войны: Маси Найем дал совет гражданским

Ветеран российско-украинской войны Маси Найем посоветовал гражданским проконсультироваться с психологами. Объяснил, что это будет полезно, чтобы помочь военным в реабилитации.

Нужно, чтобы психолог объяснил гражданским, через что прошел военный. Об этом Маси Найем рассказал в материале 24 Каналу.

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"Нужно быть немного терпеливым"

Проконсультироваться с психологом необходимо, чтобы было ясно, почему такой военный.

Он не плох, не идиот, не псих. Но у него есть определенные сложности, с которыми он столкнется, когда будет возвращаться с войны,

– подчеркнул Найем.

Кроме того, крайне важно, чтобы у гражданских было терпение и постоянное понимание, что перед ними стоит военный, к которому должно быть уважение за его поступок.

"Это не значит, что мы должны позволять военным все, что они захотят. Нет. Но терпение относительно того, что они могут совершать ошибки, если это не нарушение закона – нужно быть немного терпеливым", – объяснил Маси Найем.

"Бывает, что люди воспринимают тебя, словно у тебя какие-то психические расстройства"

К сожалению, бывают досадные ситуации, которые могут спровоцировать гражданские. В обществе распространено мнение, что якобы военные, участвовавшие в боевых действиях, "по умолчанию" возвращаются домой с психическими расстройствами.

Кстати, с похожим отношением столкнулся после ранения и военный Андрей Гавриляк. Защитник рассказал 24 Каналу, что большинство гражданских адекватно воспринимают раненых воинов, впрочем, негативные ситуации все же случаются.

"Бывает, что люди воспринимают тебя, как у тебя какие-то психические расстройства, будто ты уже какой-то неадекватный. Я не знаю, о чем они думают. Что я могу человека на улице убить или что-то. И такое отношение случается", – поделился военный.