ВСУ отбили позиции в Торецке, россияне продвинулись к Кураховской ТЭС: обзор боев и карты ISW
29 декабря 2024, 04:56Читати новину українською
Бои на фронтах в Украине и России продолжались и в течение 28 декабря. Ситуация не претерпела значительных изменений, но кое-где произошло продвижение и россиян, и ВСУ.
Институт изучения войны (ISW) опубликовал новый отчет 29 декабря. Кроме анализа событий, там также содержатся обновленные карты боев, которые показывает и 24 Канал.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 29 декабря
- Российские войска продолжали наступление в Курской области 27 и 28 декабря, но подтвержденных продвижений не сделали. То же самое касается района Волчанска в Харьковской области.
- Но российские силы продвинулись на северо-запад от Кременной. Геолокационные кадры показывают, что это произошло на восточной окраине Тернов во время механизированного штурма.
- Российские силы также незначительно продвинулись на юго-восток от Северска, но это за последние недели. Геолокационные кадры показывают россиян в механизированном штурме к югу от Выемки, который происходил еще в начале или середине декабря.
- 28 декабря российские войска продолжали наступательные действия на Часов Яр, но не подтвердили продвижения. То же самое касается Покровского направления.
Боевые действия в Украине и России за 28 декабря / Карты ISW
- В то же время украинские и российские силы продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ отбили позиции в центральной и северной части города, а россияне прошли по улице Рудничной на западе Торецка.
- Российские войска продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении россиян к восточной окраине Кураховской ТЭС, это к западу от города.
- 28 декабря российские войска продолжали наступательные действия на Угледарском направлении, на Великую Новоселку, северо-восточнее Роботино вблизи Белогорья, также и на Днепровском направлении. Но на этих участках фронта они не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
Самое главное о прошедшем дне Атака "Шахедов" на Николаев, продолжаются ожесточенные бои возле Покровска: хронология 1039 дня войныПодытоживая сводку, Институт изучения войны отметил, что российские войска продвинулись вблизи Кременной, Северска, Торецка и Курахово.