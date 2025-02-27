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24 Канал Новости Украины Об успехах ВСУ возле Торецка и Покровска и где продвигались россияне: выводы ISW и карта фронта
27 февраля, 04:51
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Об успехах ВСУ возле Торецка и Покровска и где продвигались россияне: выводы ISW и карта фронта

Олесь Друкач

Противостояние продолжается, и очередной обзор боевых действий был выпущен в Институте изучения войны. Обновленные карты показали, как изменилась линия фронта в Украине и России за 26 февраля.

Продвижение врага аналитики зафиксировали на нескольких участках, но и успехи ВСУ – тоже. 24 Канал публикует основные выводы ISW.

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Обзор ситуации на фронтах Украины и России от 27 февраля

  • В Курской области атаки россиян продолжались, но продвижений не было.
  • Это же касается района Волчанска в Харьковской области.
  • Однако они продвинулись на Купянском направлении, наступая в районе Двуречной.
  • До Боровой и Лимана продвижений не было.
  • На Северском направлении не было продвижений.
  • На Часов Яр россияне продвинулись, в частности в пределах самого города по улице Горького и к Ступочкам.
  • Тем временем украинские войска продвинулись на Торецком направлении, в том числе на севере самого города.
  • Так же ВСУ имели успехи на Покровском направлении, в частности севернее Песчаного.

Боевые действия в Украине и России за 26 февраля / Карты ISW

  • В то же время оккупанты продвинулись на Кураховском направлении, а именно к северо-востоку от Андреевки.
  • Вблизи Великой Новоселки атаки россиян тоже имели успехи. Они имели продвижение к югу от Новоселки.
  • На западе Запорожской области было движение оккупантов к северо-западу от Роботино.
  • На Днепровском направлении российские военные проводили ограниченные атаки. Продвижения не зафиксированы.
Подытоживая сводку, Институт изучения войны заметил, что украинские силы продвинулись вблизи Торецка и Покровска, а российские – поблизости Купянска, Часового Яра, Курахово, Великой Новоселки и Роботино.