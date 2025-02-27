Об успехах ВСУ возле Торецка и Покровска и где продвигались россияне: выводы ISW и карта фронта

Противостояние продолжается, и очередной обзор боевых действий был выпущен в Институте изучения войны. Обновленные карты показали, как изменилась линия фронта в Украине и России за 26 февраля.

Продвижение врага аналитики зафиксировали на нескольких участках, но и успехи ВСУ – тоже. 24 Канал публикует основные выводы ISW. Смотрите также Путин меняет риторику о Зеленском на фоне заявлений Трампа, – ISW Обзор ситуации на фронтах Украины и России от 27 февраля В Курской области атаки россиян продолжались, но продвижений не было.

области атаки россиян продолжались, но продвижений не было. Это же касается района Волчанска в Харьковской области.

в Харьковской области. Однако они продвинулись на Купянском направлении, наступая в районе Двуречной .

. До Боровой и Лимана продвижений не было.

продвижений не было. На Северском направлении не было продвижений.

направлении не было продвижений. На Часов Яр россияне продвинулись, в частности в пределах самого города по улице Горького и к Ступочкам.

россияне продвинулись, в частности в пределах самого города по улице Горького и к Ступочкам. Тем временем украинские войска продвинулись на Торецком направлении, в том числе на севере самого города.

направлении, в том числе на севере самого города. Так же ВСУ имели успехи на Покровском направлении, в частности севернее Песчаного. Боевые действия в Украине и России за 26 февраля / Карты ISW В то же время оккупанты продвинулись на Кураховском направлении, а именно к северо-востоку от Андреевки.

направлении, а именно к северо-востоку от Андреевки. Вблизи Великой Новоселки атаки россиян тоже имели успехи. Они имели продвижение к югу от Новоселки.

атаки россиян тоже имели успехи. Они имели продвижение к югу от Новоселки. На западе Запорожской области было движение оккупантов к северо-западу от Роботино.

области было движение оккупантов к северо-западу от Роботино. На Днепровском направлении российские военные проводили ограниченные атаки. Продвижения не зафиксированы. Подытоживая сводку, Институт изучения войны заметил, что украинские силы продвинулись вблизи Торецка и Покровска, а российские – поблизости Купянска, Часового Яра, Курахово, Великой Новоселки и Роботино. Институт изучения войны заметил, что украинские силы продвинулись вблизи Торецка и Покровска, а российские – поблизости Купянска, Часового Яра, Курахово, Великой Новоселки и Роботино.