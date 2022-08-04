Тотальный террор – это тактика россии: в ОП ответили на заявление Amnesty о размещении техники ВСУ

В Amnesty International заявили, что украинские военные якобы нарушают международное право. Неправительственная организация якобы зафиксировала случаи размещения техники ВСУ в жилых районах, в частности в школах и больницах.

На упреки Amnesty International резко ответил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что заявление организации имеет признаки информационной операции против Украины. 24 канал передает детали.

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Заявление Amnesty International

Anesty International 4 августа опубликовала пресс-релиз, в котором заявила, что украинские военные якобы подвергают опасности гражданское население. По утверждению организации, ВСУ якобы устанавливают свои базы и свозят оружие и технику в жилые районы населённых пунктов.

В пресс-релизе отмечается, что Amnesty пришла к такому выводу, анализируя удары россиян по Харьковской и Николаевской областях, а также по Донбассу. ВСУ якобы отбивались от атак оккупантов изнутри жилых районов. Организация утверждает, что якобы задокументировала такие случаи в 19 городах и селах исследуемых регионов, в том числе с помощью свидетелей.

Так, Amnesty International обвиняет украинских военных в нарушении норм международного гуманитарного права. Организация призвала украинские власти немедленно обеспечить размещение сил вдали от населенных пунктов или осуществить эвакуацию гражданского населения "из районов, где ведутся боевые действия".

При этом подчеркивается, что это заявление Amnesty International никак не оправдывает российские обстрелы, в том числе удары запрещенными международным сообществом боеприпасами.

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Ответ Подоляка

Михаил Подоляк ответил на заявление Amnesty International, подчеркнув, что Украина четко соблюдает все законы ведения войны и международного гуманитарного права. Абсолютным приоритетом Вооруженных Сил Украины остается сохранение жизни и здоровья каждого гражданина в условиях российской варварской агрессии.

Поэтому мы последовательно принимаем все меры, чтобы помочь украинцам переместиться из зоны активных боевых действий в более безопасные районы. Предыдущие несколько недель правительство и высшее руководство Украины призвали жителей Донбасса временно покинуть эту территорию из-за ситуации с безопасностью. Со 2 августа началась обязательная, но не принудительная эвакуация,

– подчеркнул Подоляк.

Чиновник отметил, что государство помогает своим гражданам бесплатно уехать в безопасные места, расселяет и обеспечивает их всем необходимым. Этот процесс продолжается, и в ОП в дальнейшем призывают воспользоваться возможностью эвакуации, чтобы не рисковать жизнью.

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В то же время Подоляк подчеркнул, что это россия придерживается тактики тотального террора и игнорирует все правила и законы, пытаясь максимально уничтожать гражданскую инфраструктуру и мирное население. Этому, по словам советника руководителя ОП, не может быть никаких оправданий.

Регулярно можно видеть, как российская армия обстреливает жилые кварталы в более чем 500 километрах от фронта, умышленно убивая мирных граждан и детей. Все российские военные преступления фиксируются как украинскими, так и международными следственными группами, и в конечном итоге будут иметь соответствующие юридические последствия.

Любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии имеют характер информационной операции по дискредитации Вооруженных Сил Украины и срыву поставок оружия со стороны западных партнеров,

– прокомментировал заявление Amnesty International Михаил Подоляк.

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