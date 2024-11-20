Россияне продвинулись в Курской области, а ВСУ – на Харьковщине: обзор боев и карты ISW

Новый отчет о событиях войны в Украине выпустил Институт изучения войны. В документе от 20 ноября содержится обзор боевых действий и подробные карты различных участков фронта.

24 Канал со ссылкой на ISW показывает самые важные выводы отчета. А также все карты, которые отражают продвижение российских войск и некоторые операции ВСУ за 18 – 19 ноября.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 20 ноября

Российские войска продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к северо-востоку от Нижнего Клина, на юго-востоке от Коренево .

. Украинские войска продвинулись на севере от Харькова. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в лесистой местности к юго-востоку от Глубокого . Российские войска продолжали наступательные операции возле Липцов и Глубокого, и вблизи Волчанска.

. Российские войска продолжали наступательные операции возле Липцов и Глубокого, и вблизи Волчанска. Российские войска 19 ноября продолжили наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но не подтвердили продвижение. Так же они продолжали штурм к северо-востоку от Северска в районе Белогоровки, но не продвинулись.

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 19 ноября / Иллюстрации ISW

Россияне продолжали наступательные действия к югу от Часового Яра в районе Ступочек , но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Такая же ситуация в районе Торецка и на Покровском направлении.

, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Такая же ситуация в районе Торецка и на Покровском направлении. 19 ноября российские источники утверждали, что российские войска продвинулись на север от Курахово , но ISW пока не нашел подтверждения этим утверждениям. На Угледарском направлении они подтвержденных наступлений тоже не сделали.

, но ISW пока не нашел подтверждения этим утверждениям. На Угледарском направлении они подтвержденных наступлений тоже не сделали. Российские войска продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры свидетельствуют, что россияне недавно захватили Ровнополь . На западе Запорожья – к северо-западу и северо-востоку от Роботино – подтвержденных изменений на линии фронта не было.

. На западе Запорожья – к северо-западу и северо-востоку от Роботино – подтвержденных изменений на линии фронта не было. 18 и 19 ноября продолжались позиционные бои на левобережье Херсонской области и на островах дельты Днепра, но линия фронта не менялась.

Институт изучения войны отмечает, что российские войска продвинулись в Курской области и в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а украинские силы продвинулись на севере от города Харьков.