Историю рассказали в Госпогранслужбе, передает 24 Канал.

Смотрите также Боец ВСУ самостоятельно уничтожил 3 оккупантов в ближнем бою: видео аэроразведки

Что известно о подрыве во время эвакуации?

Как рассказали пограничники, подрыв произошел в районе Константиновки. Во время ночной эвакуации раненого украинского военного квадроцикл наехал на мину ПФМ-1 "Лепесток". В результате этого транспорт был поврежден.

Несмотря на потерю одного из колес, пограничник не остановился. На видео военных видно, как защитник едет на квадроцикле после наезда на мину.

Спасение раненого после повреждения на мине: смотрите видео

Недавние успехи украинских защитников