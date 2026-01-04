Історію розповіли у Держприкордонслужбі, передає 24 Канал.
Що відомо про підрив під час евакуації?
Як розповіли прикордонники, підрив стався в районі Костянтинівки. Під час нічної евакуації пораненого українського військового квадроцикл наїхав на міну ПФМ-1 "Лєпєсток". Унаслідок цього транспорт було пошкоджено.
Попри втрату одного з коліс, прикордонник не зупинився. На відео військових видно, як захисник їде на квадроциклі після наїзду на міну.
Порятунок пораненого після пошкодження на міні: дивіться відео
Нещодавні успіхи українських захисників
Раніше повідомлялось, що військовослужбовець батальйону "Морок" 225-го ОШП в ближньому бою самостійно знищив трьох окупантів. Це відбулось на Гуляйпільському напрямку.
26 грудня ГУР МО України організували вибух поблизу 47-ї ракетної бригади ЗС Росії у Краснодарському краї. У результаті загорівся військовий КАМАЗ, яким перевозили особовий склад.