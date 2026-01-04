Історію розповіли у Держприкордонслужбі, передає 24 Канал.

Що відомо про підрив під час евакуації?

Як розповіли прикордонники, підрив стався в районі Костянтинівки. Під час нічної евакуації пораненого українського військового квадроцикл наїхав на міну ПФМ-1 "Лєпєсток". Унаслідок цього транспорт було пошкоджено.

Попри втрату одного з коліс, прикордонник не зупинився. На відео військових видно, як захисник їде на квадроциклі після наїзду на міну.

Порятунок пораненого після пошкодження на міні: дивіться відео

