Россия вывела в море "Буян-М", спутниковые снимки аэродрома в Пскове: хронология 554 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже более 1,5 года. Силы обороны наступают, для освобождения от оккупантов всех наших территорий. Агрессор продолжает прибегать к террору мирного населения.

Что происходит на фронте, в тылу и на международной арене, о борьбе украинцев против российских захватчиков, новых военных преступлениях оккупантов и главных событиях 31 августа пишет 24 Канал.

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В Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов. Благодаря этому были обезврежены по меньшей мере четыре транспортных средства врага: "Газель", две "Нивы" и УАЗ.Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что трагедия, во время которой 29 августа погибли украинские пилоты, произошла в Краматорском районе. Разбились два вертолета Ми-8. Данные о количестве погибших нуждаются в уточнении. Предварительно речь идет о шести пилотах. Причину авиакатастрофы устанавливают следователи.Бен Уоллес покинул пост министра обороны Великобритании. Financial Times пишет, что имя нового главы оборонного ведомства назовут уже 31 августа. По данным собеседников журналистов, фаворитом на должность является глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства Грант Шеппс.Юрий Игнат рассказал, что погибший пилот Андрей "Джус" Пильщиков боролся за предоставление Украине F-16 и был двигателем адвокационной группы, в которую вошли более десятка человек. Среди них представители Минобороны, Генштаба и известные волонтеры, помогавшие организовывать встречи с сенаторами и конгрессменами в США.В Минобороны Британии отметили, что за ночь с 29 на 30 августа Россия получила до пяти отдельных ударов дронов-камикадзе. О взрывах сообщали в Москве, Брянске, Рязани и на воздушной базе Пскова. Это самая большая атака на страну-агрессора с начала войны.Россия затапливает баржи и паромы в районе Крымского моста, чтобы оградить его от атак Украины. В ВСУ утверждают, что наши военные продолжат выполнять решения руководства государства относительно Крымского моста. Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук посоветовал оккупантам учесть уроки истории, повторить тактику одного из их адмиралов и затопить сразу весь Черноморский флот.Аналитики Института изучения войны проанализировали, почему в России скрывали похороны Пригожина. Отметили, что Кремль остается озабоченным привлекательностью главаря боевиков в стране-агрессоре и среди поклонников "Вагнера" даже после его смерти.

08:43 Пресс-офицер 26 артиллерийской бригады Олег Калашников рассказал, что на Бахмутском направлении Силы обороны прижимают врага за железной дорогой. На северном фланге – продолжаются активные оборонительные действия.

Если воины берут высоты там, где Клещиевка – уже последние господствующие, то еще больше берут под огневой контроль сам Бахмут и дотягиваются до его более-менее безопасной трассы логистики Попасная – Бахмут.

В вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что в Киеве почти ничего не сделано, чтобы люди могли проходить ВВК в гражданских медучреждениях.Глава Славянской военной администрации Вадим Лях сообщил, что ночью оккупанты обстреляли город. Было четыре взрыва, прилеты в сельскохозяйственное предприятие в поселке Мирное. К сожалению, погиб охранник.

07:46 Силы обороны ликвидировали еще 610 российских захватчиков.

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Аналитики ISW предположили, вероятно, российские войска сосредоточили свою противовоздушную оборону на прикрытии Москвы и каким-то образом пропустили необычно большое количество дронов, нанесших удары по аэродрому Пскова.Россия распространяет ИПСО, что патрульный в Днепре застрелил мужчину якобы "во время вручения повестки". Однако это фейк, отметил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.Генсек НАТО прокомментировал контрнаступление ВСУ. Столтенберг подчеркнул, что украинцы снова превзошли ожидания.В Генштабе ВСУ сообщили, что на Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. На Запорожском – противник безуспешно вел наступательные действия в районе Вербового.Утром в Москве снова закрыли аэропорты. Оккупанты заявили о якобы "атаке беспилотника" и объявили план "Ковер".СМИ предположили, что украинские спецслужбы и ВСУ смогли совершить минимум девять атак на авиабазы страны-агрессора. На этих аэродромах были уничтожены или повреждены по меньшей мере 24 вражеских самолета. Подсчеты ведутся с начала полномасштабного вторжения.Спикер командования Воздушных сил предположил, как будут проходить массированные атаки россиянами осенью. Оккупанты, вероятно, готовятся к обстрелам нашего государства разным оружием. Юрий Игнат отметил, что российские военные могут в массированных атаках осенью и зимой 2023 и 2024 годов опираться на удары "Шахедами". Ведь их враг может изготовить быстрее и дешевле, чем крылатые или баллистические ракеты.

01:45 Появились первые спутниковые снимки после взрывов на аэродроме в Пскове. На кадрах Planet Labs видно, что как минимум два самолета типа Ил-76 получили значительные повреждения.

Последствия "хлопка" на Псковском аэродроме / Фото "Схем"