В Польше раскритиковали заявление Путина о якобы общем "разделе Украины"

Российский диктатор Владимир Путин говорил, что Украина якобы потеряет свои западные земли и приплыла сюда, в частности, Польшу. В польском МИДе раскритиковали такие заявления России.

На слова Путина ответил спикер МИД Польши Мачей Вевюр.

Как ответила Польша Путину?

В польском ведомстве заявили, что категорически отвергают "ложные спекуляции" Владимира Путина относительно якобы раздела Украины и участия в нем Польши. Там это назвали циничной попыткой спровоцировать антагонизм между союзниками.

Вевюр подчеркнул, что Польша не имела, не имеет и не будет иметь никаких территориальных претензий к Украине.

Наша позиция непоколебима: мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Российская дезинформация не отвлечет от жестокой агрессии Москвы,

– добавил министр.

Напомним, на днях диктатор Путин во время одного из выступлений заявил, что рано или поздно Украина потеряет свои западные территории. Мол, через годы "то, что принадлежало Польше, Венгрии и Румынии… все исторически встанет на свои места".

Более того, российский правитель утверждал, что Россия якобы была "единственным гарантом территориальной целостности Украины", но Киев объявил Москву своим врагом.

Напомним, что в планах России на ближайшие несколько лет нет завершения войны против Украины. Напротив, одним из приоритетов бюджета агрессора на три года является усиление обороны. За это время, по словам Путина, Россия вроде бы сможет достичь поставленных целей так называемой "СВО".