На слова Путіна відповів речник МЗС Польщі Мачей Вевюр.

Як Польща відповіла Путіну?

У польському відомстві заявили, що категорично відкидають "хибні спекуляції" Володимира Путіна щодо нібито поділу України та участі в ньому Польщі. Там назвали це цинічною спробою спровокувати антагонізм між союзниками.

Вевюр наголосив, що Польща не мала, не має і не матиме жодних територіальних претензій до України.

Наша позиція непохитна: ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України. Російська дезінформація не відверне увагу від жорстокої агресії Москви,

– додав міністр.

Нагадаємо, днями диктатор Путін під час одного з виступів заявив, що нібито рано чи пізно Україна втратить свої західні території. Мовляв, через роки "те, що належало Польщі, Угорщині та Румунії… все історично стане на свої місця".

Ба більше, російський правитель стверджував, що Росія начебто була "єдиним гарантом територіальної цілісності України", але Київ оголосив Москву своїм ворогом.

Нагадаємо, що у планах Росії на найближчі кілька років немає завершення війни проти України. Навпаки одним з пріоритетів бюджету агресора на три роки є посилення оборони. За цей час, за словами Путіна, Росія начебто зможе досягти поставлених цілей так званої "СВО".