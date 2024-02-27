Взрывы в Полтаве, создание коалиции для предоставления Украине ракет: хронология 734 дня войны

Этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали наше государство. Кроме того, агрессор продолжает попытки наступления для захвата наших территорий. Силы обороны дают мощный отпор врагу.

Какова ситуация на поле боя, границе, о последствиях российских атак, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне, главных новостях 27 февраля – пишет 24 Канал.

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