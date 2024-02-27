Взрывы в Полтаве, создание коалиции для предоставления Украине ракет: хронология 734 дня войны
Этой ночью оккупанты в очередной раз атаковали наше государство. Кроме того, агрессор продолжает попытки наступления для захвата наших территорий. Силы обороны дают мощный отпор врагу.
Какова ситуация на поле боя, границе, о последствиях российских атак, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне, главных новостях 27 февраля – пишет 24 Канал.
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Губернатор Брянской области России пожаловался на "атаку дронов". По данным росСМИ, беспилотники зафиксировали над Клинцовским районом. Пропагандисты заявили о якобы работе ПВО. Иван Федоров сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 259 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Двое мужчин 69 и 84 лет получили ранения в результате вражеского артиллерийского обстрела по Приморскому. Врачи оказывают им необходимую помощь. Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Глава МИД Украины обратился к гражданам Украины, которые выехали за границу во время войны. Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом, Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. В то же время он отмечает отсутствие консенсуса по этому поводу. Аналитики пишут, что Россия вернула себе стратегическую инициативу на фронте. Поэтому якобы может наступать, где и когда захочет. "Украинские войска могут лишить Россию этих возможностей, если они будут иметь достаточно средств, чтобы бросить вызов российской инициативе и проводить собственные наступательные операции в 2024 году", – отметили в ISW. Президент Франции анонсировал коалицию, которая будет заниматься поставками Украине ракет средней и большой дальности и бомб. Мы убеждены, что поражение России является необходимым для безопасности и стабильности в Европе, Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что попаданий на территории Полтавщины не зафиксировано. Жертв и пострадавших также нет. В Полтавской области объявили воздушную тревогу. Уже вскоре раздались взрывы. В более чем сотне городов мира в течение 24 и 25 февраля состоялись мирные акции. Их посвятили второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Один из главных призывов акций стал месседж о необходимости конфисковать активы России #MakeRussiaPay – Заставим Россию заплатить. От западных стран участники демонстраций требовали конфисковать замороженные активы Центробанка России, а также перечислить соответствующие средства для поддержки Украины. Поздно вечером 26 февраля стало известно, что на территорию Украины залетели дроны от границы Молдовы. На это уже отреагировали в Кишиневе. В Минобороны отрицают, что один из дронов-камикадзе, запущенных Россией, пролетел воздушное пространство Молдовы. Дональд Туск заявил, что возможная ссора между Украиной и Польшей "стала бы самым большим идиотизмом в истории". Объяснил, что его и наше государство нуждаются друг в друге как никогда. Премьер констатировал, что есть критический момент. Туск обратился к другим странам Запада с призывом "наконец сдвинуться с места и серьезно воспринять свои обязательства перед Украиной". Также Туск выразил надежду, что украинские политики "воздержатся от эмоциональных комментариев".
Брянскую область ночью, вероятно, атаковали дроны
Россияне продолжают террор Запорожья
Кулеба обратился к украинцам, которые выехали во время полномасштабной войны
– сказал Дмитрий Кулеба.
Какая ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба
Макрон допускает отправку войск НАТО в Украину: впрочем, есть нюанс
Россия вернула стратегическую инициативу на фронте: в ISW сказали, что нужно ВСУ, чтобы помешать
Макрон объявил о коалиции для предоставления Украине ракет
– подчеркнул Макрон.
Попаданий на Полтавщине не зафиксировано
В Полтаве прогремели взрывы
В Европе и США выставили счет России на 300 миллиардов за преступления в Украине
От границы Молдовы залетели дроны в Украину
Туск прокомментировал блокаду границы
Губернатор Брянской области России пожаловался на "атаку дронов". По данным росСМИ, беспилотники зафиксировали над Клинцовским районом. Пропагандисты заявили о якобы работе ПВО.
Иван Федоров сообщил, что в течение суток оккупанты нанесли 259 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.
Двое мужчин 69 и 84 лет получили ранения в результате вражеского артиллерийского обстрела по Приморскому. Врачи оказывают им необходимую помощь.
Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Глава МИД Украины обратился к гражданам Украины, которые выехали за границу во время войны.
Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом,
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. В то же время он отмечает отсутствие консенсуса по этому поводу.
Аналитики пишут, что Россия вернула себе стратегическую инициативу на фронте. Поэтому якобы может наступать, где и когда захочет.
"Украинские войска могут лишить Россию этих возможностей, если они будут иметь достаточно средств, чтобы бросить вызов российской инициативе и проводить собственные наступательные операции в 2024 году", – отметили в ISW.
Президент Франции анонсировал коалицию, которая будет заниматься поставками Украине ракет средней и большой дальности и бомб.
Мы убеждены, что поражение России является необходимым для безопасности и стабильности в Европе,
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что попаданий на территории Полтавщины не зафиксировано. Жертв и пострадавших также нет.
В Полтавской области объявили воздушную тревогу. Уже вскоре раздались взрывы.
В более чем сотне городов мира в течение 24 и 25 февраля состоялись мирные акции. Их посвятили второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Один из главных призывов акций стал месседж о необходимости конфисковать активы России #MakeRussiaPay – Заставим Россию заплатить. От западных стран участники демонстраций требовали конфисковать замороженные активы Центробанка России, а также перечислить соответствующие средства для поддержки Украины.
Поздно вечером 26 февраля стало известно, что на территорию Украины залетели дроны от границы Молдовы. На это уже отреагировали в Кишиневе. В Минобороны отрицают, что один из дронов-камикадзе, запущенных Россией, пролетел воздушное пространство Молдовы.
Дональд Туск заявил, что возможная ссора между Украиной и Польшей "стала бы самым большим идиотизмом в истории". Объяснил, что его и наше государство нуждаются друг в друге как никогда. Премьер констатировал, что есть критический момент.
Туск обратился к другим странам Запада с призывом "наконец сдвинуться с места и серьезно воспринять свои обязательства перед Украиной". Также Туск выразил надежду, что украинские политики "воздержатся от эмоциональных комментариев".