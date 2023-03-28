Уничтожаем врага в Авдеевке в режиме обороны: обзор фронта от Романа Свитана

Оккупанты увеличили частоту атак на Авдеевском направлении, но украинские воины успешно держат оборону. Наши защитники не позволяют россиянам, независимо от их количества, пересечь определенные рубежи.

Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. Он подчеркнул, что увеличение количества войск не дает России наступательного эффекта.

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Количество войск России не играет роли

Свитан напомнил, что на Авдеевском направлении "сточились" 1 и 2 армейских корпуса оккупантов, а также уничтожено определенное количество представителей оккупационного "МВД ДНР". После этого россияне перебросили часть вагнеровцев, но пока их не видно в самой Авдеевке.

Также, по его словам, противник бросил туда десантников и танковые подразделения. С вражескими танками произошло примерно то же, что в районе Угледара – попали под наши ПТУРы и системы высокоточной артиллерии.

Ситуация в районе Авдеевки / Скриншот DeepStateMAP

Полковник ВСУ подчеркнул, что увеличение количества российских войск на Авдеевском направлении не приводит к ощутимым результатам.

Наша система обороны и в районе Авдеевки, и в районе Бахмута не дает возможности противнику, независимо от количества, пересечь определенные рубежи,

– отметил Свитан.

Ведь, заметил он, эти рубежи прикрываются не только наземными войсками, но и авиацией, и артиллерией. То есть количество вражеских войск не играет роли и приводит лишь к увеличению их жертв, поскольку снаряду все равно, кто находится рядом – он всех разносит.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Россияне не могут выйти на Авдеевку

Свитан подчеркнул, что численность войск не дает наступательного эффекта, потому что в нынешней войне играет роль количество боеприпасов, которые могут быть использованы по противнику. В настоящее время ВСУ выигрывают в батарейной, контрбатарейной борьбе, прореживая ряды оккупантов.

По его словам, россияне не могут выйти на Авдеевку, поскольку наши системы ПВО не допускают их на прямое бомбометание, поэтому враг пытается отстреливаться издалека с помощью планирующих бомб. А мы работаем по этим самолетам.

Это в чистом виде война. То есть с одной стороны враг давит, мы обороняемся – в режиме обороны уничтожаем врага,

– отметил полковник ВСУ.

Военный эксперт добавил, что перед нами стоит задача сначала обескровить противника, нанести максимальный ущерб, а затем начать наступательные действия.