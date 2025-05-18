Путин сделал циничное заявление о том, какой исход войны нужен России

Владимир Путин сделал новое циничное заявление относительно войны в Украине. Российский диктатор озвучил желаемый результат так называемой "спецоперации" против украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал нового Путин о войне в Украине

Владимир Путин сказал, что результатом так называемой "спецоперации" должен стать якобы долгосрочный мир и "защита интересов русскоязычных жителей Украины".

Нужный для России результат СВО – устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечения безопасности страны,

– цинично заявляет российский диктатор.

Это заявление президента страны-агрессора в очередной раз показывает, что он не готов заканчивать войну в Украине, а также не стремится говорить о мире.

К слову, журналист The Economist Оливер Кэррол рассказал, что глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский заявил во время встречи с украинской делегацией, что, мол, Россия "готова воевать вечно". Также оккупант сказал, что "возможно, некоторые из тех, кто сидит здесь, за этим столом, потеряет больше своих близких".

В американском Институте изучения войны отметили, что Москва намеренно затягивает прогресс в мирных переговорах, выдвигая для Киева неприемлемые условия. В ISW считают – целью России остается полная капитуляция Украины.