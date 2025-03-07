Украина проводит успешные контратаки на Покровском направлении, – разведка Эстонии

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг сообщил, что ВСУ успешно контратакуют на Покровском направлении. В то же время российские силы имеют незначительное продвижение в Курской области.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Какая ситуация на фронте

Кивисельг отметил, что инициатива, по-прежнему, на стороне российских войск, а количество ежедневных атак остается на уровне прошлой недели и в среднем составляет 109 атак в день.

Однако России не удалось занять такую большую часть украинской территории, как в декабре и январе. Темпы продвижения замедлились, но на тактическом уровне продвижения, к сожалению, все еще происходят,

– рассказал Кивисельг.

Также глава эстонской разведки прокомментировал ситуацию в Курской области. По его словам, войска КНДР снова начали активно участвовать в боевых действиях.

"Несмотря на то, что Украина ведет активные оборонительные и наступательные действия в Курской области и, по-прежнему, удерживает 350 – 380 квадратных километров, России за последнюю неделю удалось отвоевать некоторые территории, примерно 20 – 40 квадратных километров", – отметил глава эстонского разведцентра.

Кивисельг также добавил, что российские войска стали чаще наносить удары в Сумской области, вероятно, таким образом оккупанты пытаются ослабить украинскую группировку в Курской области.

В то же время в Донецкой области Россия усилила давление в направлении населенного пункта Часов Яр. Россияне пытаются прорвать украинские линии обороны.

Достигнут некоторый тактический успех, но в целом украинские оборонительные рубежи держатся,

– сообщил Кивисельг.

Он также рассказал, что украинские воины провели успешные контратаки в районе Покровска. Бойцы ВСУ смогли стабилизировать там фронт и освободить несколько сел в этом районе.