Как изменилась линия фронта в Украине и России за 21 ноября: обзор боевых действий и карты ISW
22 ноября 2024, 04:57Читати новину українською
Ход боевых действий в Украине 21 ноября описал Институт изучения войны в своем новом отчете. В документе содержится обзор текущей ситуации и карты различных участков фронта.
Что заметили американские аналитики в течение 21 ноября, пересказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. В частности, главные выводы относительно продвижения российских и украинских войск.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 22 ноября
- Российские войска незначительно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что это произошло к западу от Спального, к юго-востоку от Суджи.
- Российские войска 20 и 21 ноября продолжали наступательные операции к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Старицы, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.
- Россияне продвинулись на северо-запад от Кременной. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в центре Тернов, к северо-западу от Кременной.
- Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях на Северском направлении. Но российские войска продвинулись на юго-восток от Часова Яра и продолжили наступательные действия. Геолокационные кадры свидетельствуют, что российские части продвинулись через участок канала Северский Донец – Донбасс к западу от Клещеевки.
Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 21 ноября / Иллюстрации ISW
- Также российские войска продолжали наступательные действия и подтвердили продвижение в районе Торецка, в частности в центре города. На Покровском направлении они атаковали, но не продвинулись. Но продвинулись на юго-восток от Курахово. Геолокационные кадры показывают, что российские войска, вероятно, захватили Дальнее.
- Украинские войска продвинулись на север от Угледара. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в полях к северу от Богоявленки. Но российские силы продвинулись на север от Антоновки. И, вероятно, на северо-восток от Великой Новоселки.
- 21 ноября в России заявили, что продвинулись в северные окраины Дорожнянки к югу от Гуляйполя, но ISW не нашел подтверждения.
- Также российские войска продолжали наступление в Запорожской области возле Роботино, Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток, но не продвинулись. В Херсонской области линия фронта не менялась.