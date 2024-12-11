ВСУ продвинулись на Угледарском направлении, враг – по меньшей мере на 8 участках: обзор и карты ISW

Какие изменения произошли на фронте в Украине и России в течение 10 декабря, показал на обновленных картах Институт изучения войны. Также американские аналитики обнародовали свои выводы.

О чем там говорится, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ISW. В частности, относительно продвижений российской армии и некоторых операций ВСУ.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 11 декабря

Российские силы продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в Дарьино. Россияне также утверждают, что захватили Плехово.

области. Геолокационные кадры показывают, что это произошло в Дарьино. Россияне также утверждают, что захватили Плехово. 9 и 10 декабря российские войска продолжали наступательные операции к северу от Харькова в районе Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Старицы. Также они продвинулись на запад от Сватово.

в районе Волчанска и Старицы. Также они продвинулись на запад от Сватово. Российские войска 10 декабря продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра, но подтвержденных продвижений не сделали. Но продвинулись в пределах Торецка и к западу от города.

и к западу от города. Россияне продвинулись на юго-запад от Покровска. Геолокационные кадры показывают, что это произошло на запад через улицу Мира в северном Новотроицком.

Карты боевых действий войны в Украине и России 10 декабря / Иллюстрации ISW

Также россияне продвинулись в направлении Курахово . Геолокационные кадры указывают на то, что оккупационные подразделения находятся в центре Курахово и захватили Кураховский элеватор.

. Геолокационные кадры указывают на то, что оккупационные подразделения находятся в центре Курахово и захватили Кураховский элеватор. И украинские, и российские силы продвинулись на Угледарском направлении. В частности, ВСУ отбили утраченные позиции в западной Романовке, к северо-востоку от Угледара . А россияне продвинулись в юго-восточном Константинопольском и в районе Успеновки.

. А россияне продвинулись в юго-восточном Константинопольском и в районе Успеновки. Российские войска также продвинулись вблизи Великой Новосёлки и к северу от Роботино, в частности на север вдоль шоссе Токмак – Орехов. Тамошние события могут быть индикатором изменения приоритетов россиян и усиления внимания к Запорожской области.

и к северу от Роботино, в частности на север вдоль шоссе Токмак – Орехов. Тамошние события могут быть индикатором изменения приоритетов россиян и усиления внимания к Запорожской области. 9 и 10 декабря российские войска продолжали наступление на Днепровском направлении в Херсонской области и на островах дельты Днепра, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Институт изучения войны отметил, что украинские войска продвинулись на Угледарском направлении, а российские – в Курской и Харьковской областях, а также на Сватовском, Торецком, Покровском, Кураховском, Угледарском направлениях и возле Великой Новоселки.