ВСУ продвинулись на северных участках фронта, враг сосредоточился на южных: обзор и карты ISW

Новый отчет Института изучения войны рассказывает о ходе боевых действий в Украине 5 декабря. А подробные карты показывают, как изменилась линия фронта.

Выводы ISW относительно событий войны в Украине и России передает 24 Канал. Также основные продвижения российских войск и ВСУ.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 6 декабря

Украинские войска продвинулись в пределах Курской области. Геолокационные кадры свидетельствуют, что это произошло в центре Дарьино, к юго-востоку от Коренево.

области. Геолокационные кадры свидетельствуют, что это произошло в центре Дарьино, к юго-востоку от Коренево. Также ВСУ восстановили позиции к северу от Харькова 5 декабря. Геолокационные кадры показывают, что это касается улицы Дружбы в юго-западной части Глубокого.

5 декабря. Геолокационные кадры показывают, что это касается улицы Дружбы в юго-западной части Глубокого. Российские войска 4 и 5 декабря продолжали наступательные операции на линии Купянск – Сватово – Кременная, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. Так же на Северском и Часовярском направлениях.

– Сватово – Кременная, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. Так же на Северском и Часовярском направлениях. Но россияне незначительно продвинулись в центре Торецка и к юго-западу от города. Геолокационные кадры показывают, что это касается улицы Светлая и отвалов шахты "Центральная".

Карты боевых действий войны в Украине и России 5 декабря / Иллюстрации ISW

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Российские войска 5 декабря продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Однако продвинулись в направлении Курахово, в частности в южной Сонцевке, к северо-западу от города.

направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Однако продвинулись в направлении Курахово, в частности в южной Сонцевке, к северо-западу от города. Российские силы продвинулись и на северо-запад от Угледара. Геолокационные кадры показывают, как они поднимают флаг над центром Романовки, к северу от Угледара , что указывает на то, что россияне недавно захватили этот населенный пункт.

, что указывает на то, что россияне недавно захватили этот населенный пункт. 5 декабря российские войска продолжали наступление в районе Великой Новоселки, но никакого подтвержденного продвижения не сделали. На западе Запорожской области в районе Роботино и Новоданиловки также не продвигались, как и на Херсонщине.

Институт изучения войны заметил, что ВСУ продвинулись в Курской области и в северной части Харьковской области. Россияне продвинулись на Торецком, Кураховском и Угледарском направлениях.