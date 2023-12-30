Россияне атаковали "Шахедами", ликвидировано еще 5 вражеских офицеров: хронология 675 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже более 22 месяцев. Россияне продолжают снова и снова атаковать мирные города, уничтожать инфраструктуру и убивать гражданских.

О главных новостях 30 декабря, ситуации на фронте, новых военных преступлениях россиян и событиях на международной арене пишет 24 Канал.

Смотрите также Победа в море, новые тактики и изменяющие все дроны. Каким был еще год большой войны