Россияне атаковали "Шахедами", ликвидировано еще 5 вражеских офицеров: хронология 675 дня войны

30 декабря 2023, 06:20
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Полномасштабная война в Украине длится уже более 22 месяцев. Россияне продолжают снова и снова атаковать мирные города, уничтожать инфраструктуру и убивать гражданских.

О главных новостях 30 декабря, ситуации на фронте, новых военных преступлениях россиян и событиях на международной арене пишет 24 Канал.

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03:27, 30 декабря

Под Москвой нашли мертвым отца спикера Кирилла

В городе Виднее Московской области вечером 29 декабря обнаружили тело 90-летнего мужчины. По данным пропагандистов, это отец журналиста и спикера патриарха Кирилла – Владимира Легойды.

Тело нашли на обочине дороги в овраге. По данным росСМИ, мужчине нанесли по меньшей мере 18 ударов ножом.

02:42, 30 декабря

Смертельное ДТП в Польше

В Польше 21 декабря произошло смертельное ДТП вблизи границы с Украиной. В результате нее погиб один человек. Теперь водителю украинского микроавтобуса грозит до 8 лет тюрьмы.

02:06, 30 декабря

Польша предупредила Россию в случае повторения ракетных провокаций

Заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский поделился деталями встречи с временным поверенным в делах России. Андрей Ордаш был вызван "на ковер" после того, как российская крылатая ракета залетела в воздушное пространство Польши.

Как отметил Бартошевский, Ордаш после встречи должен был четко понять, что повторение таких попыток вызовет более жесткую реакцию со стороны Польши, поскольку это испытание ее эффективности и подхода к обороне.

00:57, 30 декабря

Через две недели Россия потеряла еще 5 офицеров, - росСМИ

РосСМИ провели расследование и опубликовали собственную оценку потерь оккупантов. Интересно, что за две недели было ликвидировано 5 офицеров: полковника и четырех подполковников. Расследователи подчеркнули, что 2023 стал для России еще более "потерянным", чем 2022 год.

00:14, 30 декабря

На Хмельнитчине взрывы: область атаковали "Шахеды"

Российские захватчики в очередной раз атаковали Хмельницкую область "Шахедами". Прогремели взрывы.

Автор: Юлія Муріна