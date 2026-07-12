Россия будет атаковать все, что сможет, на глубине до 100 километров в Украине – "Флеш"

Война России с Украиной перешла от боевых действий на фронте к атакам на территорию друг друга. Теперь противник будет все меньше ограничивать себя в выборе целей, по которым будет наносить удары.

Об этом написал советник министра обороны Украины и специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Как изменится характер атак?

С приближением возможных мирных переговоров война, по словам "Флеша", переходит от боевых действий на фронте к ударам большой и средней дальности.

Здесь Украина находится в более выгодном положении, поскольку в России расположено больше критически важных объектов, влияющих на ведение войны. Даже через несколько лет, пояснил специалист, враг не сможет полностью защитить всю инфраструктуру.

В то же время Украина более уязвима, поскольку россияне не ограничивают себя в выборе целей для атак.

Поэтому нужно готовиться к тому, что они будут проводить атаки на глубину 100 километров против всего, что возможно: АЗС, почтовые отделения, любые склады, предприятия, базы строительной и сельскохозяйственной техники, объекты железной дороги, автомобильные дороги, электроподстанции не только большой мощности,

– отметил "Флеш".

Советник Минобороны заверил, что у Украины достаточно ресурсов и возможностей для поражения российских стратегических объектов.

Напомним, что на фоне усиления российских ударов по автозаправочным станциям местные власти, в частности в Сумской области, призвали людей воздержаться от посещения АЗС.

Атаки россиян по АЗС на территории Украины могут быть элементом психологического давления на гражданское население и попыткой создать проблемы с обеспечением топливом в прифронтовых регионах.