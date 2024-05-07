Оккупанты потеряли еще один Су-34: хронология 804 дня войны

Полномасштабная война в Украине идет уже 804 сутки. Оккупанты продолжают террор мирного населения и не оставляют попыток захватить все больше наших территорий. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

О главных новостях 7 мая, ситуации на фронте, успехах Сил обороны, новых военных преступлениях россиян пишет 24 Канал.

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