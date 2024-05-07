Оккупанты потеряли еще один Су-34: хронология 804 дня войны
Полномасштабная война в Украине идет уже 804 сутки. Оккупанты продолжают террор мирного населения и не оставляют попыток захватить все больше наших территорий. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.
О главных новостях 7 мая, ситуации на фронте, успехах Сил обороны, новых военных преступлениях россиян пишет 24 Канал.
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Часть государств Евросоюза таки примут участие в "инаугурации" Путина, которая состоится сегодня, 7 мая. Будет присутствовать представитель Франции. Также ожидается участие Венгрии и Словакии. Россия активизировала рефлексивную контрольную кампанию, нацеленную на принятие решений Западом. Для этого Кремль использует ядерные угрозы и дипломатические манипуляции. Аналитики ISW отмечают, что рефлексивное управление – это ключевой элемент российского инструментария гибридной войны. Пропагандисты отметили, что против Владимира Зеленского "силовыми структурами" псевдореспублики ранее возбудили уголовное дело по меньшей мере по двум статьям. В частности, оккупанты абсурдно обвинили президента в "развязывании и ведении агрессивной войны", а также якобы "применении запрещенных средств и методов ведения войны". Военная контрразведка Польши утверждает, что Путин может провести миниоперацию против стран Балтии. Диктатор уже готов к возможной операции, например, в Нарве или на шведских островах. The Independent пишет, что Россия прекратила использовать Крымский мост для поставки оружия на фронт после атак Украины. Движение транспорта на мосту практически отсутствует, грузовые поезда не курсируют в течение трех месяцев. Оккупанты заявили о гибели летчиков истребителя-бомбардировщика Су-34. Самолет выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области.
Ряд стран ЕС примет участие в "инаугурации" Путина, – Reuters
Ядерными угрозами Россия пытается контролировать решения Запада, – ISW
Россия объявила в розыск Зеленского: какие именно статьи "шьет" Кремль
Путин может провести мини-операцию против одной из стран Балтии
Россия прекратила использовать Крымский мост для поставки оружия на фронт
В России заявили о потере экипажа Су-34
Часть государств Евросоюза таки примут участие в "инаугурации" Путина, которая состоится сегодня, 7 мая. Будет присутствовать представитель Франции. Также ожидается участие Венгрии и Словакии.
Россия активизировала рефлексивную контрольную кампанию, нацеленную на принятие решений Западом. Для этого Кремль использует ядерные угрозы и дипломатические манипуляции. Аналитики ISW отмечают, что рефлексивное управление – это ключевой элемент российского инструментария гибридной войны.
Пропагандисты отметили, что против Владимира Зеленского "силовыми структурами" псевдореспублики ранее возбудили уголовное дело по меньшей мере по двум статьям. В частности, оккупанты абсурдно обвинили президента в "развязывании и ведении агрессивной войны", а также якобы "применении запрещенных средств и методов ведения войны".
Военная контрразведка Польши утверждает, что Путин может провести миниоперацию против стран Балтии. Диктатор уже готов к возможной операции, например, в Нарве или на шведских островах.
The Independent пишет, что Россия прекратила использовать Крымский мост для поставки оружия на фронт после атак Украины. Движение транспорта на мосту практически отсутствует, грузовые поезда не курсируют в течение трех месяцев.
Оккупанты заявили о гибели летчиков истребителя-бомбардировщика Су-34. Самолет выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Валуйки Белгородской области.