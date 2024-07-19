Оккупанты ударили по Чугуеву, есть пострадавшие: хронология 877 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 877 сутки. Оккупанты не оставляют попыток захватить все больше наших территорий. Бойцы Путина снова и снова обстреливают мирные населенные пункты, ранят и убивают гражданских.
О новых военных преступлениях российских захватчиков, борьбе украинцев против агрессора, главном за 19 июля – пишет 24 Канал.
Смотрите также 10 годовщина сбития MH17: почему террористы до сих пор не наказаны, а мир и дальше "обеспокоен"
Председатель ОВА сообщил, что количество раненых увеличилось до девяти. Владимир Зеленский отметил, что действительно предвидел время, когда уйдет в отставку. Но не до тех пор, пока не закончится война, Дональд Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США, такое заявление прозвучало на съезде Республиканской партии в Милуоки. Председатель Харьковской ОВА сообщил, что все 7 пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет. Первое попадание – рядом с домом. Сгорели 9 автомобилей. Повреждено остекление окон девятиэтажного и пятиэтажного домов, крыша и остекление окон двухэтажного жилого дома, два магазина. В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом. Россияне жалуются, что было слышно от 7 до 10 взрывов. Оккупанты отчитываются о якобы работе ПВО по дронам. Оккупанты нанесли двойной удар по Чугуеву, что привело к многочисленным разрушениям. Повреждены гражданские здания. В результате обстрела есть раненые, в частности, ребенок. Мальчик в тяжелом состоянии. Президент отметил, что работа с Трампом будет "тяжелой, но мы трудолюбивые люди". Добавил, что готов работать с любым, кто находится у власти в США. Также Владимир Зеленский отметил, что, возможно, Джейму Ди Венсу (кандидату в вице-президенты от Трампа) действительно все равно на Украину, однако, мы должны работать с США. Мир должен будет оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны. Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь, Президент объяснил: более слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров. Осуществляя давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование, Об операции на левом берегу Херсонщины рассказал командир взвода десантно-штурмовой роты 2 батальона 37 отдельной бригады морской пехоты с позывным "Кот". Он выполнял задание в Крынках в течение десяти недель подряд. Зайти на левый берег мы пытались пять раз – первые четыре были неудачными из-за плотного огня врага, поэтому для сохранения жизни и здоровья личного состава командиры принимали решение "откатиться" назад. И следующей ночью после крайней попытки командир роты сказал готовиться самому и свою группу к выезду. Этот раз оказался удачным, на левый берег я плыл в первой лодке, "Кот" подчеркнул, что враг постоянно пытался вернуть контроль над утраченными позициями, применяя тактику "мясных" штурмов. Партизаны сообщили, что в Камышовой бухте обнаружили стоянку, на которой оккупанты скрыли свои грузовики и оборудование.
В Чугуеве возросло количество пострадавших
Зеленский ответил, когда уйдет в отставку
– подчеркнул президент.
Потери России
Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США
Первое попадание в Чугуеве – рядом с домом
Ночью в Курске прогремела серия взрывов
Россия нанесла двойной удар по Чугуеву: есть разрушения и раненые
Зеленский высказался о Трампе и Вэнсе
Зеленский назвал условие, при котором можно согласиться на дипломатическое урегулирование с Россией
– подчеркнул Зеленский.
– отметил украинский лидер.
"Добрались до левого берега только с пятого раза": морпех 10 недель выполнял задание в Крынках
– рассказал морпех.
"Атэш" нашел скрытую стоянку военной техники россиян в Севастополе
Председатель ОВА сообщил, что количество раненых увеличилось до девяти.
Владимир Зеленский отметил, что действительно предвидел время, когда уйдет в отставку.
Но не до тех пор, пока не закончится война,
Дональд Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США, такое заявление прозвучало на съезде Республиканской партии в Милуоки.
Председатель Харьковской ОВА сообщил, что все 7 пострадавших госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет.
Первое попадание – рядом с домом. Сгорели 9 автомобилей. Повреждено остекление окон девятиэтажного и пятиэтажного домов, крыша и остекление окон двухэтажного жилого дома, два магазина.
В результате второго попадания повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания, частный дом.
Россияне жалуются, что было слышно от 7 до 10 взрывов. Оккупанты отчитываются о якобы работе ПВО по дронам.
Оккупанты нанесли двойной удар по Чугуеву, что привело к многочисленным разрушениям. Повреждены гражданские здания.
В результате обстрела есть раненые, в частности, ребенок. Мальчик в тяжелом состоянии.
Президент отметил, что работа с Трампом будет "тяжелой, но мы трудолюбивые люди". Добавил, что готов работать с любым, кто находится у власти в США.
Также Владимир Зеленский отметил, что, возможно, Джейму Ди Венсу (кандидату в вице-президенты от Трампа) действительно все равно на Украину, однако, мы должны работать с США.
Мир должен будет оказывать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол и рассмотреть возможность прекращения войны.
Это не означает, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь,
Президент объяснил: более слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.
Осуществляя давление на Россию, я считаю, что можно согласиться на дипломатическое урегулирование,
Об операции на левом берегу Херсонщины рассказал командир взвода десантно-штурмовой роты 2 батальона 37 отдельной бригады морской пехоты с позывным "Кот". Он выполнял задание в Крынках в течение десяти недель подряд.
Зайти на левый берег мы пытались пять раз – первые четыре были неудачными из-за плотного огня врага, поэтому для сохранения жизни и здоровья личного состава командиры принимали решение "откатиться" назад. И следующей ночью после крайней попытки командир роты сказал готовиться самому и свою группу к выезду. Этот раз оказался удачным, на левый берег я плыл в первой лодке,
"Кот" подчеркнул, что враг постоянно пытался вернуть контроль над утраченными позициями, применяя тактику "мясных" штурмов.
Партизаны сообщили, что в Камышовой бухте обнаружили стоянку, на которой оккупанты скрыли свои грузовики и оборудование.