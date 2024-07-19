Оккупанты ударили по Чугуеву, есть пострадавшие: хронология 877 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 877 сутки. Оккупанты не оставляют попыток захватить все больше наших территорий. Бойцы Путина снова и снова обстреливают мирные населенные пункты, ранят и убивают гражданских.

О новых военных преступлениях российских захватчиков, борьбе украинцев против агрессора, главном за 19 июля – пишет 24 Канал.

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