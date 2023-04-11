Россияне начали отводить свои средства на юге: обзор фронта от Романа Свитана
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что на юге Украины оккупанты отодвигаются от линии столкновения, чтобы максимально обеспечить расстояние, недостижимое для украинских средств поражения.
Соответствующую информацию в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Каналы прокомментировал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.
Важно Истребители для Украины: в Дании заявили, когда Запад может принять решение
Оккупанты отходят
Роман Свитан подтвердил, что россияне уже начали отводить свои средства и системы управления за пределы 150 километров.
У нас давно уже есть ракеты М31 с дальностью 85 километров. Именно поэтому они (россияне – 24 канал) отошли сначала на дальность под 90 километров.
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что это расстояние включает Мариуполь, Мангуш и Бердянск. Вдоль шоссе, шедшего из Ростова на Мелитополь.
Куда отодвигаются россияне / Скриншот
Кроме того, эксперт добавил, что сейчас можно заметить, как враг начал выходить даже за Мариуполь – за Новоазовск.
Деоккупация Крыма
"Крым мы будем освобождать военным путем. Никто останавливаться на перешейках не будет. Наоборот – во время мероприятия в Крым нужно ускориться. Максимальное количество сил и средств следует бросить именно на последнем этапе освобождения Херсонской области. Для того, чтобы с большой скоростью зайти на север Крыма", – сообщил Роман Свитан.
По его мнению, когда ВСУ выйдут на Джанкой, там уже будет гораздо проще, ведь повлияет сама география полуострова. "Она поможет сбросить российскую армию уже в районе южного берега Крыма", – добавил Свитан.
Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 канала:
Управляемые авиабомбы
Военный эксперт объяснил, что эти авиабомбы с большой высоты и большой гиперзвуковой скоростью разгоняются, а потом летят в свободном падении.
Он отметил, что авиабомбы могут планировать примерно на несколько десятков километров. Однако все зависит от высоты и скорости сброса. Есть ведь вероятность, что она может долететь до линии фронта.
Это очень опасная бомба, ведь полторы тонны взрывчатки – это хорошая поражающая способность. Точность у нее не совсем такая, как ее декларируют, однако сама по себе поразительная способность очень велика,
– подчеркнул Роман Свитан.
По его словам, эта авиабомба попадала по тому же Бахмуту и Авдеевке. Однако еще большую опасность несут планирующие бомбы.
Что происходит на фронте: последние новости
- Российские оккупанты начали готовиться до встречи ВСУ в Крыму. Они говорят, что разглядывать все варианты развития событий.
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный сообщил, что ровно год назад украинская армия полностью восстановила контроль над государственным кордом Сумской области. Собственно, тогда нашим защитникам удалось сдержать наступление врага и наголову разбить миф о "2 – 3 дня".
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генеральный штаб примут решение о контрнаступлении в момент.