Россия оккупировала два села и продвинулась на Запорожье: обновленная карта DeepState

Российские захватчики не прекращают попыток захватить как можно больше украинской территории. Враг захватил два села и продвинулся возле населенных пунктов Запорожья.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Враг оккупировал 2 населенных пункта в Донецкой области и имеет продвижение вблизи еще одного, – Deep State

Где продвинулись оккупанты

Ресурс DeepState обновил карту в 00:02 7 июля, объяснив изменения на фронте. Аналитики отметили, что российские военные оккупировали два села и продвинулись возле двух других населенных пунктов.

Враг оккупировал Лобково и Поддубное, а также продвинулся возле Степного и Ровнополя,

– говорится в публикации.

Оккупанты оккупировали Лобково в Запорожской области: смотрите на карте

Российские захватчики оккупировали Поддубное в Донецкой области: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Степного: смотрите на карте

Россия продвинулась возле Ровнополья: смотрите на карте

К слову, оккупанты массово перебрасывают технику с Запорожского направления. Российские грузовики с живой силой массово двинулись в Мариуполь, а дальше в Таганрог и Ростов.

Андрющенко предположил, что это может быть формированием подкрепления для сил оккупантов нп Сумщине. Там ситуация для вражеского наступления складывается не лучшим образом.