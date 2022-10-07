Моральный слом у россиян: Братчук сказал, что спасет оккупантов от позора

Российские оккупанты на фронте крайне деморализованы, и успехи украинских военных способствуют этому еще больше. Захватчики несут потери, теряют оккупированные территории и не понимают, за что они здесь воюют.

У оккупантов совсем нет мотивации

Они все чаще сдаются в плен и даже пригоняют российскую технику и делают это не зря. Только это может спасти часть оккупантов от позора. Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Обратите внимание Первые мобилизованные уже начали сдаваться в плен: один оказался в бою через 5 дней после повестки

Моральный слом есть. Я понимаю, что возможно использование информационно-психологических спецопераций Кремля, они показывают нам очень много ржавого оружия, показывают этих "чмобиков". Но с другой стороны, зная россиян, мы понимаем, что на самом деле оно так и есть,

– заметил он.

Братчук рассказал, что до начала полномасштабной войны не понимал, как далеко украинцы оторвались от россиян в понятиях чести и психологии. Наше главное оружие – это мотивация, и даже в первые дни после 24 февраля, когда оружия не хватало, украинцы были готовы идти на врага с голыми руками. О русских такого сказать, конечно, нельзя, они ведь воюют не на своей земле и не за свою свободу.

"Конечно, нам, пожалуй, не стоит сейчас думать о том, что они развернутся и пойдут на Кремль. Они должны сдаваться в плен, и пусть сдаются, но не надеются на то, что мы будем их держать в Украине и после победы. Дальше на Урал, и пусть там разбираются на своих болотах", – высказался спикер ОВА.

Он вспомнил выдающегося украинского тренера Валерия Лобановского, который говорил, что игра забывается, а результат остается. Братчук подчеркнул, что сейчас для Украины главное – именно результат.

Сергей Братчук о моральном сломе россиян: смотрите видео

Министр обороны Украины обратился к российским военным

Глава Минобороны Украины Алексей Резников обратился к российским офицерам. Он призвал их спасти Россию от трагедии, а их армию – от унижения. Министр подчеркнул – российские военные платят кровью за чужие фантазии и ложные цели, а Украина готова гарантировать жизнь, безопасность и справедливость тем, кто откажется воевать немедленно. Впрочем, для военных преступников Украина добьется трибунала.

Между тем свеженабранные "чмобики", похоже, понимают, какое будущее ждет их, если они будут воевать в Украине. Именно поэтому они массово звонят на украинскую горячую линию "Хочу жить", чтобы узнать, как сдаться в плен. Украина приняла уже более 2 тысяч таких звонков.