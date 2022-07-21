Пленный оккупант сказал, что его ждет после обмена

российский военный пленный рассказал, что, по его мнению, может ждать его после обмена. В частности, он считает, что попадет в "фильтрационный лагерь", однако не исключает и других вариантов.

Об этом пленник рассказал в эксклюзивном стриме с украинским журналистом и блогером Владимиром Золкиным. До полномасштабного вторжения россии в Украину он проживал на временно оккупированной территории Донецкой области, поэтому надеется вернуться туда.

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Отправят в "фильтрационный лагерь", а затем домой

Пленный оккупант сказал, что сначала необходим обмен, чтобы его вернули домой, а затем он будет импровизировать. В частности, как отметил захватчик, говорившие с ним сотрудники Службы безопасности Украины рассказали, что при обмене им должны выписать амнистию и снять обязательства о том, что они должны сидеть в тюрьме этот срок.

Вчера разговаривал с родителями, и они поведали новости. Поскольку теперь я официально подтвержденный военнопленный, то по приезде домой меня должны отправить в "фильтрационный лагерь" или же просто подержать на реабилитации. После этого отправят домой,

– сказал пленный.

Власть лжет, чтобы не боялись возвращаться

Как пояснил журналист Золкин, там действительно был обмен военнопленными – 144 человека на 144 наших героев. В то же время захватчики, переданные на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, до сих пор не вышли из таких "лагерей".

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Журналист добавил, что сейчас слышит от российских пленных и их родственников, что у них есть такая информация. Скорее всего, они в нее верят, поскольку хотят надеяться, что тех, кого занесли в список военнопленных, уже не отправят воевать в Украину.

"Им так сказали, чтобы они не боялись возвращаться, и их легче было снова сюда отправить. Я сделал такой вывод", – заметил Золкин.

Лучший вариант для русских пленных

В то же время, российский пленный также согласился, что им могут просто врать. Он не исключает, что его снова могут отправить воевать, однако надеется, что ему и родителям удастся сделать все, чтобы его не призвали во второй раз.

Здесь в лагере для военнопленных нам говорят, что для нас лучшим вариантом было бы дождаться конца всего. Тогда нас обменяют всех на всех, как это происходит по окончании военных действий. Однако мы не знаем, когда это все кончится. По родителям скучаем, по женам, – рассказал пленный.

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Кроме того, оккупант сказал, что если бы была возможность, то хотел бы переехать на территорию Украины. Он также выразил надежду, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей снова перейдут под контроль украинской власти, и он будет жить так, как жил до этого, но уже при Украине.

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