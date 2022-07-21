Про це полонений окупант розповів в ексклюзивному стрімі з українським журналістом та блогером Володимиром Золкіним. До повномасштабного вторгнення росії в Україну він проживав на тимчасово окупованій території Донецької області, тому сподівається туди повернутися.

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Відправлять у "фільтраційний табір", а потім додому

Полонений окупант сказав, що спочатку необхідний обмін, аби його повернули додому, а потім він імпровізуватиме. Зокрема, як зазначив загарбник, співробітники Служби безпеки України, які з ним говорили, розповіли, що при обміні їм мають виписати амністію та зняти зобов'язання про те, що вони повинні сидіти у в'язниці цей термін.

Вчора розмовляв з батьками, і вони розповіли новини. Оскільки тепер я офіційно підтверджений військовополонений, то після приїзду додому, мене мають відправити у "фільтраційний табір" або ж просто потримати на реабілітації. Після цього відправлять додому,

– сказав полонений.

Влада бреше, аби не боялись повертатися

Як пояснив журналіст Золкін, там справді був обмін військовополоненими – 144 особи на 144 наших героїв. Водночас загарбники, яких передали на окуповані території Луганської та Донецької областей, досі не вийшли з таких "таборів".

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Журналіст додав, що зараз чує від російських полонених та їхніх родичів, що у них є така інформація. Найімовірніше, вони в неї вірять, оскільки хочуть сподіватися, що тих, кого занесли в список військовополонених, уже не відправлять воювати в Україну.

"Їм так сказали, щоб вони не боялись повертатися, і їх легше було знову сюди відправити. Я зробив такий висновок", – зауважив Золкін.

Найкращий варіант для російських полонених

Водночас російський полонений також погодився, що їм можуть просто брехати. Він не виключає, що його знову можуть відправити воювати, однак сподівається, що йому та батьками вдасться зробити все, аби його не призвали вдруге.

Тут у таборі для військовополонених нам говорять, що для нас найкращим варіантом було б дочекатися кінця всього. Тоді нас обміняють всіх на всіх, як це відбувається після закінчення воєнних дій. Однак ми не знаємо, коли це все закінчиться. За батьками сумуємо, за жінками, – розповів полонений.

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Крім того, окупант сказав, що якби була можливість, то хотів би переїхати на територію України. Він також висловив сподівання, що окуповані території Донецької та Луганської областей знову перейдуть під контроль української влади, і він житиме так, як і жив до цього, але вже при Україні.

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