Мощные взрывы в Ростовской и Воронежской областях, горит нефтебаза: хронология 917 дня войны

28 августа 2024, 06:54
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Автор: Юлия Мурина

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 917 сутки. Россия не оставляет попыток оккупировать все больше наших территорий, обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает мирных жителей. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

О главных новостях за 28 августа, ситуацию на фронте, новых военных преступлениях российских захватчиков, успехах ВСУ – пишет 24 Канал.

Смотрите также Зеленский о Курской операции, F-16 и Татарова: главное с пресс-конференции президента 27 августа

06:31, 28 августа

В Воронежской области дроны атаковали склад боеприпасов

Оккупанты жалуются на якобы атаку дронов в Воронежской области. Ночью прогремели мощные взрывы. Россияне заявили о возгорании возле "взрывоопасных объектов".

06:31, 28 августа

Ракетный удар по отелю в Кривом Роге: количество жертв возросло

В ГСЧС сообщили, что поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершены. Всего в результате ночного ракетного удара по отелю 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.

04:05, 28 августа

В Ростовской области взрыв: горит нефтебаза

Пожар фиксируют в Каменском районе. Его заметили после громкого взрыва. Российские телеграм-каналы пишут о якобы атаке беспилотников.

02:49, 28 августа

Уничтожение "Конро Трейдера": на пароме в момент атаки было оружие

В российском порту "Кавказ" 22 августа прогремели взрывы, в результате чего уничтожен паром "Конро Трейдер". В момент атаки на нем было оружие, рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

02:05, 28 августа

Лондон поддерживает удары вглубь России, но есть нюанс с США

Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow в России. Впрочем, Лондон не будет публично призывать к этому шагу.

В The Telegraph отметили, причина – опасения Соединенного Королевства, что подобная поддержка Украины вызовет спор с США. Ведь использование дальнобойных ракет требует интеграции с американской техникой.

01:25, 28 августа

В России умер начальник отдела ФСБ по борьбе с терроризмом

Неожиданно умер начальник отдела ФСБ по борьбе с терроризмом Максим Еремин. Оккупант мог подавиться куском мяса во время ужина.

00:51, 28 августа

Кого обеспечат противогазами, если против Украины применят ядерное оружие

Кабмин уточнил порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты в случае применения ядерного оружия против Украины.

Средства индивидуальной защиты должны обеспечить:

  • для населения, что не работает – областные, Киевская городская госадминистрации путем накопления в составе региональных материальных резервов для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые создают в соответствии с требованиями законодательства, и органами местного самоуправления – в составе местных материальных резервов;
  • для работников субъектов хозяйствования, относящихся к категории гражданской защиты, – субъекты хозяйствования, пользуясь собственными средствами;
  • для работников субъектов хозяйствования, которые назначаются в состав территориальных формирований и территориальных специализированных служб гражданской защиты и не входят в состав объектовых формирований и объектовых специализированных служб гражданской защиты, – областные, КГГА, районные госадминистрации, органы местного самоуправления, пользуясь средствами из местных бюджетов;
  • для работников субъектов хозяйствования, которые назначаются в состав объектовых формирований и объектовых специализированных служб гражданской защиты, – субъектами хозяйствования, пользуясь собственными средствами;
  • для работников центральных органов исполнительной власти, областных, городской, районных госадминистраций, других государственных органов – центральные органы исполнительной власти, областные, Киевская городская, районные госадминистрации, другие государственные органы, пользуясь средствами государственного бюджета
  • для работников органов местного самоуправления – органы местного самоуправления за счет средств местных бюджетов.
00:17, 28 августа

Зеленский приказал создать военные администрации в 2 оккупированных городах Запорожья

Президент подписал указ о создании военных администраций в Пологах и Васильевке.

00:09, 28 августа

Сколько стоит ракета-дрон "Паляница"

Украина разработала гибридное оружие "Паляница". Вице-премьер Михаил Федоров рассказал. что стоимость каждой такой ракеты-дрона составляет менее 1 миллиона долларов.