Мощные взрывы в Ростовской и Воронежской областях, горит нефтебаза: хронология 917 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 917 сутки. Россия не оставляет попыток оккупировать все больше наших территорий, обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает мирных жителей. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.

О главных новостях за 28 августа, ситуацию на фронте, новых военных преступлениях российских захватчиков, успехах ВСУ – пишет 24 Канал.

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