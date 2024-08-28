Мощные взрывы в Ростовской и Воронежской областях, горит нефтебаза: хронология 917 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 917 сутки. Россия не оставляет попыток оккупировать все больше наших территорий, обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает мирных жителей. Силы обороны дают мощный отпор агрессору.
О главных новостях за 28 августа, ситуацию на фронте, новых военных преступлениях российских захватчиков, успехах ВСУ – пишет 24 Канал.
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Оккупанты жалуются на якобы атаку дронов в Воронежской области. Ночью прогремели мощные взрывы. Россияне заявили о возгорании возле "взрывоопасных объектов". В ГСЧС сообщили, что поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершены. Всего в результате ночного ракетного удара по отелю 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали. Пожар фиксируют в Каменском районе. Его заметили после громкого взрыва. Российские телеграм-каналы пишут о якобы атаке беспилотников. В российском порту "Кавказ" 22 августа прогремели взрывы, в результате чего уничтожен паром "Конро Трейдер". В момент атаки на нем было оружие, рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow в России. Впрочем, Лондон не будет публично призывать к этому шагу. В The Telegraph отметили, причина – опасения Соединенного Королевства, что подобная поддержка Украины вызовет спор с США. Ведь использование дальнобойных ракет требует интеграции с американской техникой. Неожиданно умер начальник отдела ФСБ по борьбе с терроризмом Максим Еремин. Оккупант мог подавиться куском мяса во время ужина. Кабмин уточнил порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты в случае применения ядерного оружия против Украины. Средства индивидуальной защиты должны обеспечить: Президент подписал указ о создании военных администраций в Пологах и Васильевке. Украина разработала гибридное оружие "Паляница". Вице-премьер Михаил Федоров рассказал. что стоимость каждой такой ракеты-дрона составляет менее 1 миллиона долларов.
В Воронежской области дроны атаковали склад боеприпасов
Ракетный удар по отелю в Кривом Роге: количество жертв возросло
В Ростовской области взрыв: горит нефтебаза
Уничтожение "Конро Трейдера": на пароме в момент атаки было оружие
Лондон поддерживает удары вглубь России, но есть нюанс с США
В России умер начальник отдела ФСБ по борьбе с терроризмом
Кого обеспечат противогазами, если против Украины применят ядерное оружие
Зеленский приказал создать военные администрации в 2 оккупированных городах Запорожья
Сколько стоит ракета-дрон "Паляница"
Оккупанты жалуются на якобы атаку дронов в Воронежской области. Ночью прогремели мощные взрывы. Россияне заявили о возгорании возле "взрывоопасных объектов".
В ГСЧС сообщили, что поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершены. Всего в результате ночного ракетного удара по отелю 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.
Пожар фиксируют в Каменском районе. Его заметили после громкого взрыва. Российские телеграм-каналы пишут о якобы атаке беспилотников.
В российском порту "Кавказ" 22 августа прогремели взрывы, в результате чего уничтожен паром "Конро Трейдер". В момент атаки на нем было оружие, рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow в России. Впрочем, Лондон не будет публично призывать к этому шагу.
В The Telegraph отметили, причина – опасения Соединенного Королевства, что подобная поддержка Украины вызовет спор с США. Ведь использование дальнобойных ракет требует интеграции с американской техникой.
Неожиданно умер начальник отдела ФСБ по борьбе с терроризмом Максим Еремин. Оккупант мог подавиться куском мяса во время ужина.
Кабмин уточнил порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты в случае применения ядерного оружия против Украины.
Средства индивидуальной защиты должны обеспечить:
Президент подписал указ о создании военных администраций в Пологах и Васильевке.
Украина разработала гибридное оружие "Паляница". Вице-премьер Михаил Федоров рассказал. что стоимость каждой такой ракеты-дрона составляет менее 1 миллиона долларов.