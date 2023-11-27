Путин отправляет на смерть в Украину все больше россиян, – глава Минобороны Британии

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Москва усиливает свое полномасштабное вторжение в Украину. Так, власти страны-агрессора отправляют на убой в наше государство все большее количество солдат.

Об этом рассказал министр обороны Соединенного Королевства Грант Шеппс в соцсети Х, ранее известной как твиттер. По словам британского чиновника, количество российских солдат, которых Путин посылает на смерть в Украину, сейчас все больше, чем в любое время с начала вторжения, передает 24 Канал.

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Шеппс предупредил об усилении вторжения со стороны России

Министр обороны Соединенного Королевства в ответ на строительство британской разведки опубликовал комментарий, где рассказал о ситуации, сложившейся на фронте в Украине.

В частности, Шеппс подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин усиливает свое вторжение, "бессмысленно отправляя на смерть больше россиян, чем в любое время с начала войны".

Храбрость украинцев и поддержка Запада сдерживают их (российское – 24 Канал) продвижение, но мы не можем бездействовать,

– написал он.

Британский министр также подчеркнул, что Украине нужна "непреклонная поддержка", чтобы бороться и победить российского агрессора.

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