Путин отправляет на смерть в Украину все больше россиян, – глава Минобороны Британии
Источник:Грант Шеппс
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Москва усиливает свое полномасштабное вторжение в Украину. Так, власти страны-агрессора отправляют на убой в наше государство все большее количество солдат.
Об этом рассказал министр обороны Соединенного Королевства Грант Шеппс в соцсети Х, ранее известной как твиттер. По словам британского чиновника, количество российских солдат, которых Путин посылает на смерть в Украину, сейчас все больше, чем в любое время с начала вторжения, передает 24 Канал.
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Шеппс предупредил об усилении вторжения со стороны России
Министр обороны Соединенного Королевства в ответ на строительство британской разведки опубликовал комментарий, где рассказал о ситуации, сложившейся на фронте в Украине.
В частности, Шеппс подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин усиливает свое вторжение, "бессмысленно отправляя на смерть больше россиян, чем в любое время с начала войны".
Храбрость украинцев и поддержка Запада сдерживают их (российское – 24 Канал) продвижение, но мы не можем бездействовать,
– написал он.
Британский министр также подчеркнул, что Украине нужна "непреклонная поддержка", чтобы бороться и победить российского агрессора.
В британской разведке оценили потери россиян на фронте
- В разведке Великобритании рассказали, что за ноябрь 2023 года Россия потеряла рекордное количество военных на войне против Украины. В ведомстве отметили, что оккупанты в среднем теряли по 931 единице личного состава в день.
- Представители разведки подчеркнули, что предыдущим рекордом для российской армии стал март 2023 года, когда продолжались ожесточенные бои за город-крепость Бахмут. Тогда Россия теряла по 776 оккупантов в день.
- В ведомстве отметили, что большие потери в значительной степени нанесены наступлением России на Авдеевку. В частности, количество погибших и раненых солдат стало одним из самых высоких со времен полномасштабного вторжения.
- По последним данным Генштаба за 27 ноября, Россия за последние сутки потеряла еще 750 своих солдат. Таким образом, общее количество потерь возросло до 325 580 человек.