Мобилизация в Украине: Шмыгаль объяснил, где возьмут средства на дополнительные потребности ВСУ
Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет Министров планирует покрыть дополнительные расходы на нужды Вооруженных Сил Украины. Это произойдет с помощью продолжения аудита и верификации расходов.
Об этом украинский премьер-министр рассказал во время пресс-конференции. Шмыгаль отметил, что правительство консультируется в вопросе обеспечения оборонных потребностей непосредственно с военными, передает 24 Канал.
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Глава правительства объяснил, как обеспечат дополнительные потребности ВСУ
Во время пресс-конференции премьер-министру задали вопрос, есть ли варианты, чтобы найти сотни миллиардов гривен на покрытие дополнительных потребностей наших военных.
На это Шмыгаль напомнил, что в нашей стране продолжается процесс мобилизации. В то же время цифры, сколько военных будут мобилизовать в ряды ВСУ, Шмыгаль не назвал, но отметил, что в этом вопросе важно слышать наших военных.
"Будет ли потребность в указанных суммах? Хочу сказать, что в этом году 1,7 триллиона гривен заложено в бюджете сектора обороны для нужд этого года", – отметил глава правительства.
Однако он подчеркнул, что Кабмин понимает, что в этом году потребуется принимать решение о дополнительном финансировании потребностей наших защитников.
Какие инструменты? Продолжение определенного аудита, верификация расходов. Дополнительные средства будут нужны, но я не уверен, что суммы, которые вы назвали, (сотни миллиардов гривен – 24 Канал) будут нужны,
– отметил Шмыгаль.
Кроме того, премьер-министр отметил, что правительство при планировании бюджета на 2024 год рассчитывало, как именно будет двигаться вопрос мобилизации, оборонной операции и наступательных операций.
Шмыгаль рассказал об изменении правил бронирования от мобилизации
- Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что украинское правительство уже разрабатывает новую систему бронирования от мобилизации. По его словам, нужно учитывать факт, чтобы прежде всего были забронированы люди, которые работают на критических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность страны.
- Глава правительства также отметил соотношение, сколько людей должны налогами покрыть потребности военнослужащего на фронте. По его данным, восемь человек, работающих, должны обеспечивать одного человека, который защищает и рискует своей жизнью на фронте.
- Кроме того, Денис Шмыгаль отметил, что в производстве оружия Украина делает акцент не только на дронах, но также на РЭБ, средствах радиоэлектронной борьбы. Премьер-министр отметил, что именно РЭБ становится одним из ключевых средств защиты нашего воздушного пространства.