Мобилизация в Украине: Шмыгаль объяснил, где возьмут средства на дополнительные потребности ВСУ

Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет Министров планирует покрыть дополнительные расходы на нужды Вооруженных Сил Украины. Это произойдет с помощью продолжения аудита и верификации расходов.

Об этом украинский премьер-министр рассказал во время пресс-конференции. Шмыгаль отметил, что правительство консультируется в вопросе обеспечения оборонных потребностей непосредственно с военными, передает 24 Канал.

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Во время пресс-конференции премьер-министру задали вопрос, есть ли варианты, чтобы найти сотни миллиардов гривен на покрытие дополнительных потребностей наших военных.

На это Шмыгаль напомнил, что в нашей стране продолжается процесс мобилизации. В то же время цифры, сколько военных будут мобилизовать в ряды ВСУ, Шмыгаль не назвал, но отметил, что в этом вопросе важно слышать наших военных.

"Будет ли потребность в указанных суммах? Хочу сказать, что в этом году 1,7 триллиона гривен заложено в бюджете сектора обороны для нужд этого года", – отметил глава правительства.

Однако он подчеркнул, что Кабмин понимает, что в этом году потребуется принимать решение о дополнительном финансировании потребностей наших защитников.

Какие инструменты? Продолжение определенного аудита, верификация расходов. Дополнительные средства будут нужны, но я не уверен, что суммы, которые вы назвали, (сотни миллиардов гривен – 24 Канал) будут нужны,

– отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр отметил, что правительство при планировании бюджета на 2024 год рассчитывало, как именно будет двигаться вопрос мобилизации, оборонной операции и наступательных операций.

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