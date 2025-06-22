"Лисьи норы", а не крепости: Сырский рассказал, что привело к изменениям в тактике обороны

С течением войны украинские защитники изменили свой подход к тактике обороны. Теперь вместо больших фортификаций военные строят меньшие группы окопов, так называемые "лисьи норы".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время встречи с журналистами, о которой он сообщил в своем телеграм-канале.

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Сырский объяснил, что диктует изменения в обороне ВСУ

Александр Сырский отметил, что в начале полномасштабной российской агрессии украинские военные строили огромные опорные пункты, батальонные районы обороны. Однако как показал опыт обороны Бахмута, в таком виде они потеряли свою актуальность.

Впоследствии ВСУ перешли к ротным опорным пунктам, затем – к взводным. А теперь наиболее эффективная позиция – максимум на отделение.

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что в основном это группы окопов, так называемые "лисьи норы", которые делают невозможным применение противником ударных дронов. Ведь дрон, особенно на оптоволокне, может проникнуть в любую щель.

Конечно, все укрытия и фортификационные сооружения должны иметь антидроновую защиту. Таково требование сегодняшнего дня. Ходы сообщения должны быть закрыты, чтобы защитить от поражения и наших солдат, и пилотов беспилотных систем,

– отметил генерал.

Он также отметил, что диктует изменения и в тактике применения войск, и в требованиях к фортификации развитие дронов. Потому что если раньше все фортификационные сооружения строили, чтобы не допустить продвижения противника, в том числе на открытой местности, где враг мог применить большое количество бронетехники, то теперь подходы изменились.

Теперь все строят вокруг посадок, лесополос, которые имеют лучшие маскировочные свойства, участки минирования, противотанковые рвы, другие препятствия.

"То есть, с одной стороны, имеем дело с развитием технологий, а с другой стороны – работают старые проверенные средства. Я хочу подчеркнуть, что любое укрепление является действительно эффективным только тогда, когда оно занято нашими войсками. Если же в укреплении нет военнослужащих или их количество недостаточно – например, когда построен нормальный опорный пункт, но в нем остаются два-три солдата, – конечно, это укрепление не играет свою роль", – подчеркнул генерал.

Александр Сырский также напомнил, что существует три линии обороны: