Циничные обстрелы и безуспешные попытки штурма: в Генштабе рассказали о неудачах врага на фронте

Продолжаются 151 сутки героической борьбы Украины против российских оккупантов. На Востоке враг постоянно пытается наступать, однако традиционно получает решительное сопротивление ВСУ и с потерями отходит.

Кроме того, продолжаются циничные обстрелы россиянами украинских населенных пунктов и разведка прифронтовых территорий. Об актуальной ситуации на поле боя рассказали в строительстве Генштаба Вооруженных Сил Украины от 18:00 24 июля.

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Где враг пытался идти штурмом и потерпел неудачу

На Славянском направлении противник обстрелял районы Большой Камышевахи, Грушувахи, Краснополья, Вернополья, Долины, Красной Поляны, Карнауховки и Дибровного. Пытаясь установить контроль над Богородичным, оккупаны вели штурмовые действия – никакого успеха не добились.

На Краматорском направлении захватчики били из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Кривая Лука, Северск, Григоровка, Верхнекаменное и Спорное. Наши защитники и защитницы в очередной раз успешно отразили штурмовые действия россиян на следующих направлениях:

Верхнекаменка – Верхнекаменское;

Белогоровка – Верхнекаменское.

К слову, оккупанты были вынуждены отступить с потерями.

На Бахмутском направлении от вражеских обстрелов страдали украинские военные на своих позициях вблизи Берестового, Белогоровки, Новой Каменки, Покровского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцевого, Майского и Нью-Йорка. Кроме того, противник нанес авиационный удар вблизи Бахмута.

Неудачные попытки россиян улучшить собственное тактическое положение на направлениях Владимировка – Бахмутское и Доломитное – Новолуганское завершились для них значительными потерями и отступлением.

Несмотря на сокрушительные потери, противник упорно продолжает свои попытки установить контроль над Углегорской ТЭС – бои там продолжаются до сих пор. Также жестокая борьба продолжается в направлении Роты – Семигорье.

Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Андреевки, что в Херсонской области. После этого они пытались продвинуться в направлениях Сухой Ставок – Андреевка и Брускинское – Белогорка. ВСУ не оставили врагу ни одного шанса на успех – россияне понесли потери и хаотично отступили.

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Ситуация по другим направлениям

На Харьковском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы областного центра, Русских Тишков, Старого Салтова, Прудянки, Рубежного, Циркунов, Базалиевки, Слатиного, Дергачев, Черкасских Тишков, Благодатного, Уд, Пришиба и Питомника. Авиаудары зафиксированы вблизи Верхнего Салтова и Мосьпанового.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются систематические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Железнодорожное, Волшебное, Новоандреевка и Степногорск. На отдельных участках этого участка фронта враг осуществляет воздушную разведку с помощью беспилотников.

На Южнобужском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачивать на недопущении продвижения украинских сил вглубь временно оккупированных территорий. Вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Осокоровки, Трудолюбовки, Первомайского, Явкиного, Новогригорьевки, Кавказа, Новониколаевки, Котлярева, Поляны, Таврического и Николаева.

Отмечается, что украинские защитники и защитницы в долгу не остаются – наносят врагу ответный огонь. При этом вне пунктов базирования россияне продолжают удерживать три носителя высокоточного оружия.

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К слову, на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация значительных изменений не претерпела. Оккупанты обстреляли районы села Гай Черниговской области, а также населенных пунктов Гудово, Белополье и Старые Вырки Сумской области.

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