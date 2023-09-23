Россияне пытаются вернуться в Андреевку, многочисленные атаки в Марьинке: карта боев за 23 сентября

Оперативная обстановка на Востоке и на юге Украины остается сложной. Украинские военные проводят наступательные операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 5 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Смотрите также Освобождение и стабилизация фронта: как за неделю изменилась карта боевых действий

Силы обороны штурмуют россиян под Бахмутом

противник нанес авиационный удар возле Бологовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Копанки, Серебрянка, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.Силы обороны успешно отразили атаки оккупантов в районах Миньковки, Орехово-Василовки и Григоровки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, но успеха не имел. Враг нанес авиационные удары неподалеку Богдановки, Клещеевки и Северного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов. В то же время украинские воины ведут штурмовые действия и наносят врагу потери.

Карта боевых действий под Бахмутом

Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

Карта боев в районе Северного и Авдеевки

в течение суток наши защитники успешно отбили 11 атак врага в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Красногоровки, Марьинки, Парасковеевки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов.

Карта боев в районе Марьинки

Силы обороны отразили атаку россиян в районе Работино

враг нанес авиационные удары вблизи Водяного и Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.Силы обороны успешно отразили атаку врага в районе Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

Карта боев в районе Работино

ВСУ наступают под Мелитополем

противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Казацкое, Одрадокаменка, Тягинка, Антоновка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов Херсонской области.Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию. Украинские бойцы наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.оперативная обстановка без значительных изминений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населённых пунктов с территории России. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.