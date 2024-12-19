Ожесточенные бои продолжаются сразу на нескольких направлениях: карта боевых действий на 19 декабря

Россияне продолжают давить чуть ли не по всей линии фронте. Больше всего враг активизировался в Курской области, где он прилагает максимум усилий, чтобы вытеснить бойцов ВСУ.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Всего в течение суток на фронте произошло 250 боевых столкновений.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 26. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Колесниковки и Лозовой.

Россияне атакуют на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза неподалеку Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполовки и Тернов.

24 раза оккупанты атаковали на Лиманском направлении: смотрите на карте

Пять попыток атаковать позиции наших войск отбили украинские защитники на Северском направлении вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник пять раз пытался продвигаться в районе Часового Яра, Григорьевки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

Враг атаковал на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отбили 48 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зеленое, Нововасильевка, Чумацкое и Новооленевка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

Оккупанты давят на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 25 атак у Сонцовки, Старых Тернов, Курахово и Дачного, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Силы обороны отражают атаки врага на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении враг также совершил 25 штурмовых действий неподалеку Константинопольского, Разлива, Большой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого.

Россияне активизировались на Времовском направлении: смотрите на карте

Один раз оккупант пытался прорваться к Новоандреевке на Ореховском направлении, получил отпор.

На Приднепровском направлении произошло пять боевых столкновений с врагом в островной зоне дельты Днепра. Противник успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бить по собственной территории. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 21 авиаудар, сбросив при этом 31 КАБ. Украинские защитники отбили 68 штурмовых действий захватчиков.

Россияне хотят вытеснить ВСУ на Курщине: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.