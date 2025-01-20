У Трампа ответили, что является ключевым для завершения войны России против Украины
Избранный президент США Дональд Трамп твердо настроен закончить войну России против Украины. В то же время вопросы относительно возможных будущих переговоров и договоренностей пока остаются открытыми.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова будущего советника президента США по национальной безопасности Майка Волтца в интервью CBS News.
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Что сказал советник Трампа об окончании войны в Украине
Майк Волтц отметил, что Дональд Трамп "решительно настроен" добиться завершения войны в Украине и "четко говорит" об этом.
Однако будущий советник избранного президента США не дал четкого ответа на вопрос о том, есть ли план, чтобы реализовать эти договоренности.
Я не собираюсь забегать вперед во всех этих вещах, но я скажу вам основное – ключевые части этого (вопрос о завершении войны – 24 Канал). Номер один, кого мы посадим за стол? Во-вторых, как нам привести их к столу? И, в-третьих, какие рамки соглашения?
– отметил Волтц.
Он также подчеркнул, что Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности работать с будущим американским коллегой, чтобы "остановить эту войну".
"Это поле убийства. Это окопная война времен Первой мировой войны с буквально мясорубкой людей, которые бегут через открытые поля на востоке Украины. Но с последствиями эскалации Третьей мировой войны", – резюмировал конгрессмен.
Кроме того, Майк Волтц отметил, что война в Украине "расширяется". В частности, это происходит после участия в боевых действиях на стороне России Северной Кореи, которая "сейчас направляет десятки тысяч" своих военных для конфликта.
К слову, во время митинга в Вашингтоне 20 января Дональд Трамп в очередной раз заявил, что положит конец войне в Украине. Избранный президент США также отметил, что может "предотвратить Третью мировую войну".