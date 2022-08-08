российско-украинская война спасла Турцию от дефолта, они этим воспользовались, – Денисенко

Турция больше всего выигрывает от вторжения российской федерации в Украину. Де-факто благодаря войне Анкара избежала возможного дефолта.

Об этом 24 каналу сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он подчеркнул, что Турция стала этаким огромным серым логистическим хабом для россии.

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Турки заняли позицию "и вашим, и нашим"

Денисенко отметил, что Турция сейчас торгуется на обе стороны – с Украиной и россией.

Что касается того, кто на сегодняшний момент является главным бенефициаром этой войны. К сожалению, мы должны сказать, что больше всего от нее выигрывает на сегодняшний момент Турция,

– заявил советник главы МВД.

По его словам, турки с одной стороны дают нам Bayraktar, но в то же время заняли позицию "и вашим, и нашим". И они будут продолжать это делать.

"Война в Украине спасла Турцию от дефолта"

Денисенко отметил, что Турция находилась на грани дефолта.

Эта война, по сути, де-факто спасла Турцию от возможного дефолта,

– подчеркнул он.

По словам советника главы МВД, турки сейчас превратились в некий огромный серый логистический хаб для россии по экспорту определенной группы товаров.

По сути, мы можем сказать, что россия не может жить сейчас без Турции, в прямом смысле этого слова,

– отметил Денисенко.

Он добавил, что турки понимают, что на них сейчас немногие смогут надавить с коллективного Запада. И в этой ситуации они будут выигрывать благодаря экспорту украинского зерна.

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На чем стоит сосредоточиться на Украине

Денисенко убежден, что свои дальнейшие усилия нам следует сосредоточить на двух вещах.

Прежде всего – на недопущении экспорта оружия из Турции в российскую федерацию, в том числе и Bayraktar,

– заявил советник главы МВД.

Не менее важно, по его мнению, недопущение экспорта или реэкспорта сложной электроники, которая используется в высокоточном военно-промышленном комплексе и будет позволять россиянам строить вооружение.

Денисенко считает, что сейчас мало реалистично сделать так, чтобы Турция перестала быть серой зоной для россии. Но украинская дипломатия вполне может остановить те критические товары, которые для нас самые важные.

Переговоры Эрдогана с Путиным: что известно

Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 августа прибыл в россию. В Сочи он провел встречу с Владимиром Путиным. Речь шла о сотрудничестве и газовых вопросах.

Эрдоган подтвердил, что Турция решила оплачивать часть российского газа по рублям. Он не рассказал, о какой именно части оплаты за газ говорится.

Также по возвращении из Сочи Реджеп Эрдоган заявил, что в Турции пять банков переходят на российскую платежную систему "Мир". Это вроде бы нужно самой стране, а также для облегчения путешествий для туристов из рф.

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