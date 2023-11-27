Некоторые из самых интенсивных боев фактически произошли в последние недели, – Столтенберг

В НАТО четко обозначилась ситуация, которая сейчас происходит на фронте в Украине. Так, там подчеркнули, что за последние месяцы произошли самые ожесточенные бои с начала полномасштабного вторжения России.

В то же время, союзники поражены достижениями украинской армии, а также потерями со стороны российских оккупантов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Столтенберг рассказал, как в НАТО видят ситуацию на фронте

Глава Альянса отметил, что, несмотря на то, что линия фронта существенно не изменилась, на самом деле сейчас происходят очень тяжелые бои.

Итак, то, что мы видим, не является интенсивными боевыми действиями, а чрезвычайно сложной концентрацией на линии фронта, особенно на востоке мы видим большое количество жертв. И некоторые из наиболее интенсивных боев, которые мы видели в течение всей войны, фактически произошли в течение последних недель и месяцев,

– заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что партнеры Украины должны различать то, что линия фронта не передвигается и то, что происходят интенсивные боевые действия.

По словам генсека, союзники в НАТО ошеломлены храбростью и компетентностью украинских сил, а также способностью наносить удары в тылу российских войск в глубине контролируемой Россией территории.

"Военные достижения частично можно измерить в квадратных метрах, но также и в потерях, которые вы способны нанести своему противнику, и да, линия фронта не продвинулась так далеко, и, конечно, мы хотели бы сделать все возможное, чтобы освободить как можно больше", – сказал глава Альянса.

Кроме того, Столтенберг назвал "значительным достижением" способность украинской армии оттеснить российских оккупантов с Херсонщины. В целом, по его словам, Украине уже удалось возвратить 50% захваченных Россией территорий.

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