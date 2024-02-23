Тысячи бойцов не воевали на фронте, – Арахамия рассказал о шокирующей находке Сырского в армии

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал проводить аудит Сил обороны. В конце концов генерал обнаружил интересную находку в украинской армии.

Так, Сырский обнаружил тысячи украинских бойцов, которые с начала полномасштабной войны не были ни разу на фронте. Об этом в эфире программы "Тема с Натальей Мосейчук" заявил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде – Давид Арахамия, информирует 24 Канал.

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Сырский обнаружил тысячи военных, которые не были на фронте

Арахамия отметил, что уже два года подряд говорится, что в украинской армии есть бригады, которые уже два года на войне без ротаций. В то же время есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте.

Армия 900 тысяч. 300 тысяч условно без ротаций воюют. А где же тогда 600 тысяч?

– спросил народный депутат.

Он отметил, что у власти есть понимание, что определенное количество военных работают над обеспечением бойцов на передовой. Однако в начале проверки новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский нашел немалое количество военнослужащих, которые могут участвовать непосредственно в боевых действиях.

"Условно уже нашли 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генеральный штаб и не воевали", – подчеркнул Арахамия.

Чиновник также отметил, что эта группа солдат уже получила приказ и сейчас проходит подготовку. В частности, эти войска будут развернуты для усиления боевых бригад на передовой.

В то же время Арахамия выразил мнение, что количество солдат, которые не были на фронте с начала вторжения, будет значительно больше.

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