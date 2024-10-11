"Думали, как удержать столицу": Сырский вспомнил о самом тяжелом моменте во время обороны Киева

Уже третий год Украина противостоит России с момента полномасштабного вторжения. За это время произошло немалое количество событий и изменений на фронте, в частности, одним из самых тяжелых моментов в начале полномасштабного вторжения поделился Александр Сырский.

Для главнокомандующего ВСУ самым тяжелым моментом стала битва за Мощун – село в Бучанском районе Киевской области. Об этом Сырский рассказал в видео, которое было опубликовано в телеграмм-канале Генштаба ВСУ.

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Какая битва стала для Сырского самой тяжелой

Это момент, когда Мощун фактически был частично оккупирован уже подразделениями российских десантников и морпехов, а на левом берегу Десны в то время стояли в готовности к переправе около 200 единиц вражеской техники,

– рассказал Сырский.

Затем украинские защитники увидели, как российская техника начала двигаться в направлении Гостомеля.

"Этот момент, наверное, был самый тяжелый, который я помню", – признался главнокомандующий.

Сырский рассказал о самом тяжелом моменте в начале полномасштабного вторжения: смотрите видео

Он добавил, что в то время руководство думало о том, как удержать столицу.

"А понимание того, что мы можем победить, пришло чуть позже. Когда произошли бои на Бориспольской трассе, когда мы разбили колонну 6 танкового полка (России – 24 Канал). Тогда противник потерял около 30 единиц техники", – поделился Сырский.