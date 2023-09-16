Abrams прибудут в Украину в ближайшее время, "атака дронов" на Россию: хронология 570 дня войны

Полномасштабная война, развязанная Россией, длится уже более 18 месяцев. Украинские защитники продолжают наступать для деоккупации всех наших территорий. Тем временем агрессор терроризирует гражданское население.

О новых военных преступлениях российских захватчиков, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне, главных новостях 16 сентября пишет 24 Канал.

Кстати говоря По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России