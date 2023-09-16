Abrams прибудут в Украину в ближайшее время, "атака дронов" на Россию: хронология 570 дня войны
Полномасштабная война, развязанная Россией, длится уже более 18 месяцев. Украинские защитники продолжают наступать для деоккупации всех наших территорий. Тем временем агрессор терроризирует гражданское население.
О новых военных преступлениях российских захватчиков, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне, главных новостях 16 сентября пишет 24 Канал.
Кстати говоря По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России
В ОВА сообщили, что за минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 325 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и танков. По Херсону враг выпустил 14 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию предприятия в Херсоне. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. В ОВА сообщили, что после значительной неудачи под Новоегоровкой и еще нескольких попыток атаковать по разным направлениям, россияне пока сосредоточились на подтягивании резерва. На земле они наступательных действий в последние дни не вели. Однако увеличили интенсивность авиационных налетов. В частности, атакуют Новоселовское, Новоегоровку, Макеевку, Невское, Белогоровку. По некоторым населенным пунктам удары с воздуха происходят ежедневно. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка. Выданные с 2014 года нелегитимные документы на недвижимость образца квазиреспублики признаны россиянами. В то же время этим решением оккупанты сняли с себя ответственность за имущество, захваченное после 2014-го. После так называемых "первых" псевдовыборов в Лисичанске оккупанты решили демонтировать системы водо- и теплоснабжения, которые наблюдаются в отдельных районах города. В ССО рассказали, как Украине удалось уничтожить в Севастополе российский большой десантный корабль "Минск" и подводную ракетную лодку "Ростов". Наши военные получили информацию о вероятном расположении из нескольких источников. На лодках группа подошла к безопасному месту и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки. С помощью специальных технических средств разведки выполнили идентификацию и наведение на цель. При непосредственном поражении операторы ССО производили корректировку огня и подтверждение уничтожения. Россияне в Лондоне подожгли ворота, на которых находился украинский флаг. Его повесила украинка из Львова, которая живет в столице Великобритании. Женщина вызвала полицию. Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что вечером агрессор обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. С самого утра российская армия ударила по Марганецкой общине Никопольского района. Последствия атаки уточняются. Джо Байден объявил о назначении Пенни Притцкер специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины. В Генштабе ВСУ сообщили, что: После того, как Силы обороны освободили Андреевку, вражеские милблогеры признали, что тактическая ситуация на юг от Бахмута для захватчиков ухудшается. Кроме того, выразили обеспокоенность, что украинские силы могут угрожать российской группировке в городе-крепости, отметили в ISW. Российское минобороны завопило, что ночью страну-агрессора якобы "атаковали БПЛА". Оккупанты, конечно же, заявили, что якобы "два дрона сбили". Впрочем, снова закрывали аэропорты, около 30 рейсов задержали, а еще 4 – отменили. Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что ракет в России в разы меньше по состоянию на осень 2023-го, чем было на 2022 год. В то же время Юрий Игнат добавил, что производство в стране-террористе продолжается. Кстати, и в ракетах, и в "Шахедах" есть западные комплектующие. Несмотря на санкции, Россия продолжает получать их. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что первые Abrams поступят в Украину уже в ближайшее время. Кроме того, США передадут больше танков, чем анонсировали. В ночь на 16 сентября в торговом центре Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. По состоянию на 01:34 пламя охватило уже 1000 квадратных метров. Россияне жалуются в соцсетях, что "так выглядит ад". 15 сентября в Ровно загорелись коттеджи, расположенные за местным супермаркетом. Огонь пожирает дома. В небо поднимается столб дыма. Информация о пострадавших не поступала.
За прошедшие сутки агрессор 69 раз обстрелял Херсонщину
Какая ситуация в Луганской области
Как "Минск" и "Ростов" присоединились к "Москве"
Потери врага
Россияне подожгли ворота в Лондоне
Россияне снова обстреляли Днепропетровщину
Утренняя сводка Генштаба
У оккупантов ухудшилась ситуация на юг от Бахмута
Оккупанты жалуются на "атаку дронов"
Какая ситуация с ракетами в России
Когда Abrams будут в Украине
В Санкт-Петербурге вспыхнул торговый центр
Масштабный пожар в Ровно
В ОВА сообщили, что за минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 325 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и танков.
По Херсону враг выпустил 14 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию предприятия в Херсоне. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
В ОВА сообщили, что после значительной неудачи под Новоегоровкой и еще нескольких попыток атаковать по разным направлениям, россияне пока сосредоточились на подтягивании резерва. На земле они наступательных действий в последние дни не вели. Однако увеличили интенсивность авиационных налетов. В частности, атакуют Новоселовское, Новоегоровку, Макеевку, Невское, Белогоровку. По некоторым населенным пунктам удары с воздуха происходят ежедневно.
От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка.
Выданные с 2014 года нелегитимные документы на недвижимость образца квазиреспублики признаны россиянами. В то же время этим решением оккупанты сняли с себя ответственность за имущество, захваченное после 2014-го.
После так называемых "первых" псевдовыборов в Лисичанске оккупанты решили демонтировать системы водо- и теплоснабжения, которые наблюдаются в отдельных районах города.
В ССО рассказали, как Украине удалось уничтожить в Севастополе российский большой десантный корабль "Минск" и подводную ракетную лодку "Ростов". Наши военные получили информацию о вероятном расположении из нескольких источников.
На лодках группа подошла к безопасному месту и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки. С помощью специальных технических средств разведки выполнили идентификацию и наведение на цель. При непосредственном поражении операторы ССО производили корректировку огня и подтверждение уничтожения.
Россияне в Лондоне подожгли ворота, на которых находился украинский флаг. Его повесила украинка из Львова, которая живет в столице Великобритании. Женщина вызвала полицию.
Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что вечером агрессор обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.
С самого утра российская армия ударила по Марганецкой общине Никопольского района. Последствия атаки уточняются.
Джо Байден объявил о назначении Пенни Притцкер специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины.
В Генштабе ВСУ сообщили, что:
После того, как Силы обороны освободили Андреевку, вражеские милблогеры признали, что тактическая ситуация на юг от Бахмута для захватчиков ухудшается. Кроме того, выразили обеспокоенность, что украинские силы могут угрожать российской группировке в городе-крепости, отметили в ISW.
Российское минобороны завопило, что ночью страну-агрессора якобы "атаковали БПЛА". Оккупанты, конечно же, заявили, что якобы "два дрона сбили". Впрочем, снова закрывали аэропорты, около 30 рейсов задержали, а еще 4 – отменили.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что ракет в России в разы меньше по состоянию на осень 2023-го, чем было на 2022 год.
В то же время Юрий Игнат добавил, что производство в стране-террористе продолжается. Кстати, и в ракетах, и в "Шахедах" есть западные комплектующие. Несмотря на санкции, Россия продолжает получать их.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что первые Abrams поступят в Украину уже в ближайшее время. Кроме того, США передадут больше танков, чем анонсировали.
В ночь на 16 сентября в торговом центре Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. По состоянию на 01:34 пламя охватило уже 1000 квадратных метров. Россияне жалуются в соцсетях, что "так выглядит ад".
15 сентября в Ровно загорелись коттеджи, расположенные за местным супермаркетом. Огонь пожирает дома. В небо поднимается столб дыма. Информация о пострадавших не поступала.