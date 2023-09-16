Abrams прибудут в Украину в ближайшее время, "атака дронов" на Россию: хронология 570 дня войны

16 сентября 2023, 06:26
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Полномасштабная война, развязанная Россией, длится уже более 18 месяцев. Украинские защитники продолжают наступать для деоккупации всех наших территорий. Тем временем агрессор терроризирует гражданское население.

О новых военных преступлениях российских захватчиков, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне, главных новостях 16 сентября пишет 24 Канал.

Кстати говоря По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России

 

08:05, 16 сентября

За прошедшие сутки агрессор 69 раз обстрелял Херсонщину

В ОВА сообщили, что за минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 325 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и танков.

По Херсону враг выпустил 14 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию предприятия в Херсоне. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

08:03, 16 сентября

Какая ситуация в Луганской области

В ОВА сообщили, что после значительной неудачи под Новоегоровкой и еще нескольких попыток атаковать по разным направлениям, россияне пока сосредоточились на подтягивании резерва. На земле они наступательных действий в последние дни не вели. Однако увеличили интенсивность авиационных налетов. В частности, атакуют Новоселовское, Новоегоровку, Макеевку, Невское, Белогоровку. По некоторым населенным пунктам удары с воздуха происходят ежедневно.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка.

Выданные с 2014 года нелегитимные документы на недвижимость образца квазиреспублики признаны россиянами. В то же время этим решением оккупанты сняли с себя ответственность за имущество, захваченное после 2014-го.

После так называемых "первых" псевдовыборов в Лисичанске оккупанты решили демонтировать системы водо- и теплоснабжения, которые наблюдаются в отдельных районах города.

08:00, 16 сентября

Как "Минск" и "Ростов" присоединились к "Москве"

В ССО рассказали, как Украине удалось уничтожить в Севастополе российский большой десантный корабль "Минск" и подводную ракетную лодку "Ростов". Наши военные получили информацию о вероятном расположении из нескольких источников.

На лодках группа подошла к безопасному месту и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки. С помощью специальных технических средств разведки выполнили идентификацию и наведение на цель. При непосредственном поражении операторы ССО производили корректировку огня и подтверждение уничтожения.

07:50, 16 сентября

Потери врага

Силы обороны ликвидировали еще 350 оккупантов. Кроме того, уничтожили около 90 единиц российской военной техники и вооружения.

Потери врага на 16 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

07:40, 16 сентября

Россияне подожгли ворота в Лондоне

Россияне в Лондоне подожгли ворота, на которых находился украинский флаг. Его повесила украинка из Львова, которая живет в столице Великобритании. Женщина вызвала полицию.

07:33, 16 сентября

Россияне снова обстреляли Днепропетровщину

Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что вечером агрессор обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.

С самого утра российская армия ударила по Марганецкой общине Никопольского района. Последствия атаки уточняются.

07:29, 16 сентября

Джо Байден объявил о назначении Пенни Притцкер специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины.

07:14, 16 сентября

Утренняя сводка Генштаба

В Генштабе ВСУ сообщили, что:

  • за минувшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов с РСЗО как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства;
  • оккупанты атаковали Украину 17 "Шахедами", – все уничтожила ПВО;
  • под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;
  • на Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области;
  • на Бахмутском – враг безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. Украинские воины по результатам ведения наступательных (штурмовых) действий имели успех в районе Клещеевки;
  • в районе Марьинки оккупанты предприняли 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Урожайного Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике;
  • на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю;
  • На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций;
  • в результате штурмовых действий Силы обороны достигли частичного успеха в районах Вербового и Новопрокопки Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах;
  • на Херсонском направлении наши защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника;
  • наша авиация нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
07:08, 16 сентября

У оккупантов ухудшилась ситуация на юг от Бахмута

После того, как Силы обороны освободили Андреевку, вражеские милблогеры признали, что тактическая ситуация на юг от Бахмута для захватчиков ухудшается. Кроме того, выразили обеспокоенность, что украинские силы могут угрожать российской группировке в городе-крепости, отметили в ISW.

06:37, 16 сентября

Оккупанты жалуются на "атаку дронов"

Российское минобороны завопило, что ночью страну-агрессора якобы "атаковали БПЛА". Оккупанты, конечно же, заявили, что якобы "два дрона сбили". Впрочем, снова закрывали аэропорты, около 30 рейсов задержали, а еще 4 – отменили.

02:53, 16 сентября

Какая ситуация с ракетами в России

Спикер командования Воздушных сил ВСУ отметил, что ракет в России в разы меньше по состоянию на осень 2023-го, чем было на 2022 год.

В то же время Юрий Игнат добавил, что производство в стране-террористе продолжается. Кстати, и в ракетах, и в "Шахедах" есть западные комплектующие. Несмотря на санкции, Россия продолжает получать их.

02:09, 16 сентября

Когда Abrams будут в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что первые Abrams поступят в Украину уже в ближайшее время. Кроме того, США передадут больше танков, чем анонсировали.

01:42, 16 сентября

В Санкт-Петербурге вспыхнул торговый центр

В ночь на 16 сентября в торговом центре Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. По состоянию на 01:34 пламя охватило уже 1000 квадратных метров. Россияне жалуются в соцсетях, что "так выглядит ад".

00:44, 16 сентября

Масштабный пожар в Ровно

15 сентября в Ровно загорелись коттеджи, расположенные за местным супермаркетом. Огонь пожирает дома. В небо поднимается столб дыма. Информация о пострадавших не поступала.

 

Автор: Юлія Лобурак