В ООН снова не смогли назвать действия России в Украине геноцидом

В ООН все еще не готовы назвать вещи своими именами. В организации заявили, что для признания геноцида в Украине им не хватает доказательств.

Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине заявила, что у нее нет достаточных фактов и доказательств для того, чтобы признать происходящее в Украине – геноцидом. Там заявили, что продолжат искать этому подтверждение.

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Россия должна хотеть уничтожить украинцев

В марте 2023 года Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине имела такую же позицию. Тогда тоже говорили о нехватке улик. Как видим, спустя почти полгода они продолжают повторять тот же тезис, как мантру.

Мы не пришли к выводу, что в Украине происходит геноцид. У нас нет доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной в Конвенции о геноциде,

– заявил и на этот раз глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе.

По словам Мёсе, согласно Конвенции, геноцид – действия, совершаемые с умыслом, с целью уничтожить определенную группу людей физическим или биологическим способом. Из этих слов следует, что Россия должна хотеть намеренно уничтожить украинцев как нацию. Если наличие этого желания у россиян будет доказано, тогда можно говорить о геноциде.

Нашли много доказательств жестокости

В комиссии подчеркнули, что обнаружили большое количество военных преступлений. Большинство из них – о пытках, которые применяют россияне к украинцам, а также о сознательных воздушных атаках страны-агрессора по энергетической инфраструктуре Украины.

Мы определили, что есть признаки того, что это может быть преступлением против человечности,

– подчеркнул Эрик Мёсе.

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