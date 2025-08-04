В Украине начались 1258 сутки полномасштабной войны. ВСУ продолжают сдерживать наступление врага по всей линии соприкосновения, отражая атаки.

О главных событиях дня по состоянию на 4 августа, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение украинских военных, рассказывает 24 Канал.

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Главные события на 4 августа