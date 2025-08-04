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24 Канал Новости Украины Атака "Шахедов" на Украину, взрывы в Киеве и Одессе: хронология 1258 дня войны
4 августа, 06:15
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Атака "Шахедов" на Украину, взрывы в Киеве и Одессе: хронология 1258 дня войны

Маргарита Волошина

В Украине начались 1258 сутки полномасштабной войны. ВСУ продолжают сдерживать наступление врага по всей линии соприкосновения, отражая атаки.

О главных событиях дня по состоянию на 4 августа, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение украинских военных, рассказывает 24 Канал.

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Главные события на 4 августа

 

03:30, 04 августа

Взрывы слышали в Киевской области

В Киевской областной военной администрации предупредили о работе сил ПВО в регионе.

02:00, 04 августа

В Одессе и области прогремели взрывы

Около 01:29 Геннадий Труханов сообщил об угрозе применения БпЛА. Впоследствии в городе, по его словам, было шумно. Информации о возможных последствиях атаки он не указал.