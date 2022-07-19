Военный эксперт предположил, возможен ли удар по оккупантам в Крыму

Вооруженные Силы Украины активно ликвидируют склады боеприпасов и пункты командования врага. Все идет к тому, что в перспективе они могут ударить по военной инфраструктуре захватчиков даже на территории оккупированного Крыма.

Удары по оккупантам должны иметь максимальный эффект

Похоже, что россияне и сами понимают это и опасаются ответных действий украинских военных, ведь даже начали перемещать свои корабли от берегов Севастополя. Удары по Крыму действительно могут иметь значительный эффект. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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Он подчеркнул, что удары нужно наносить именно так – максимально эффективно, чтобы конвертировать их в реализацию главных целей украинской армии, которых есть несколько. Следовательно, нам нужно:

освободить все оккупированные территории,

выгнать русских захватчиков с украинской земли,

сделать так, чтобы они никогда сюда не вернулись, поняв, какую цену пришлось заплатить в этой войне.

Что касается Крыма, Мусиенко отметил, что по мере того, как украинские подразделения будут продвигаться дальше, нужно будет срывать логистику и обеспечение российских военных на разных направлениях. Следовательно, соответствующие удары могут наносить по военных объектах и инфраструктуре вражеских сил, в том числе и в оккупированном Крыму.

"А дальше все зависит непосредственно от действий политического руководства, соответствующих приказов, которые может отдавать верховный главнокомандующий по продвижению украинских военных подразделений в Крым, или не продвижение, а накопление сил для того, чтобы это можно было сделать", – пояснил эксперт.

Он подытожил, что если будут соответствующие приказы и решения украинского командования, соответствующее оружие и ресурсы, то удары по военным объектам россиян в Крыму будут возможны.

Мусиенко о вероятности ударов ВСУ по оккупантам в Крыму: смотрите видео

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