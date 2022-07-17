Напряжение усилится, - военный эксперт дал прогноз о попытке оккупации Харькова и области

В Институте изучения войны заявили, что путин якобы приказал своим войскам захватить Харьков и область. Эксперты же говорят, что у оккупантов недостаточно сил для этого, но напряжение в регионе усилится.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Денис Попович. Он рассказал, что на Харьковщине, безусловно, будет усиление напряжения в ближайшее время.

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Хотя, по его словам, напряжение там и не спадало, ведь каждый вечер россия выпускает ракеты и артиллерийские снаряды по Харькову и области.

Никто не говорит об уменьшении напряжения. Но относительно возможного захвата Харькова и области, то об этом серьезно говорить не стоит, потому что у россиян нет сил,

– заявил Попович.

Он считает, что это просто политические заявления. По мнению эксперта, это продолжение недавних заявлений путина о том, что они "еще ничего не начинали".

"Это в большей степени просто угрозы Украине и западным партнерам из-за поставок оружия. Ведь HIMARS привели шум в тилу российских войск, и это не нравится кремлю", - ответил Попович.

Эксперт уверяет, что главные усилия оккупантов будут направлены на Донецкую область, в частности Славянск и Краматорск, чтобы выйти на админграницу региона и выполнить приказ путина.

Денис Попович о наступлении россиян и идее окупации Харькова:



Приказ кремля по захвату Харькова

Несмотря на чрезвычайно низкую вероятность успеха оккупантов в Харьковской области, кремль, вероятно, приказал российским войскам взять под контроль всю Харьковскую область . Такие выводы сделали в Институте по изучению войны (ISW).

. Такие выводы сделали в Институте по изучению войны (ISW). Еще 15 июля там спрогнозировали, что россия, вероятно, вскоре выйдет из так называемой "оперативной паузы". Уже на следующий день минобороны страны-агрессора подтвердило этот прогноз.

Начальник спецподразделения штаба Kraken Константин Немичев считает, что у оккупантов не хватит ресурсов, чтобы захватить Харьков и область.

В Офисе Президента отреагировали на заявления кремля по оккупации Харькова. Михаил Подоляк ответил, что единственный план россии – это убивать и уничтожать. По его словам, оккупанты используют тактику выжженной земли, ведь не могут захватить украинские территории.

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